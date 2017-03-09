Под итальянским гонщиком развалился велосипед
9 марта 2017, 11:37
. Москон упал, но сумел подняться и продолжить гонку на другом велосипеде.
Под итальянским велогонщиком Джанни Москоном развалился велосипед во время первого этапа гонки с раздельным стартом Tirreno-Adriatico. Видео появилось на YouTube-канале guillaume m.
Переднее колесо велосипеда итальянца, выступающего за команду Team Sky, развалилось без видимых причин. Москон упал, но сумел подняться и продолжить гонку на другом велосипеде.
Team Sky завершила гонку на 18-м месте, проиграв победившей BMC Racing 1 минуту 42 секунды.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com