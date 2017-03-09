Под итальянским гонщиком развалился велосипед

. Москон упал, но сумел подняться и продолжить гонку на другом велосипеде.

Под итальянским велогонщиком Джанни Москоном развалился велосипед во время первого этапа гонки с раздельным стартом Tirreno-Adriatico. Видео появилось на YouTube-канале guillaume m.





Переднее колесо велосипеда итальянца, выступающего за команду Team Sky, развалилось без видимых причин. Москон упал, но сумел подняться и продолжить гонку на другом велосипеде.



