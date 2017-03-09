Куралбек Ордабаев: От "Кайрата" ждали большего, "Актобе" не впечатлил
9 марта 2017, 12:22
В матче первого тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» переиграл ФК «Актобе». Автором единственного гола стал ивуариец Жерар Гоу
Знаменитый в прошлом страж ворот алматинского клуба Куралбек Ордабаев, комментируя порталу FFA первый матч «Кайрата» в стартовавшем чемпионате, был предельно корректен в определениях.
— Игра сложилась несколько нервозно. После выигрыша Суперкубка у кайратовцев не всё получалось. Может быть, они заранее видели себя победителями и не смогли собраться?
В первые пятнадцать минут у хозяев были голевые возможности, но гости показали, что готовы к противостоянию. Большую часть игрового времени команды выглядели примерно равными. Алматинцам моментами игра удавалась, но небрежное отношение к созданным эпизодам на стартовом отрезке едва не закончилось плачевно. Главное, что победили. Класс всё же позволил взять верх. Гоу сумел реализовать момент, созданный партнёрами.
Замены Аршавина и Исламхана по ходу матча понятны. Россиянин подустал, а Исламхан больше спорил с соперниками, чем концентрировался на игре. Иличевич, появившийся вместо Аршавина, обедни не испортил.
Надеюсь, к следующему матчу Кахабер Цхададзе поможет ребятам сделать выводы. Мы ждали большего от алматинцев. Очевидно — есть ещё, над чем работать.
Что же касается гостей, «Актобе», как всякий коллектив, которому ещё только предстоит найти свою игру, боролся изо всех сил, но особо не впечатлил.
Автор: Талгат Садыков
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