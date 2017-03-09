Невероятные снимки затонувшего леса в Казахстане попали в иностранные СМИ

Затонувший лес известен своим необычным, ярко голубым цветом, вызванным залежами известняка и другими минералами, которые оказались в воде еще сто лет назад.

Уникальные и потрясающе красивые леса на дне озера Каянды, которое находится в 130 км. от города Алматы восхитили иностранцев, передает BNews.kz





Озеро длиной 400 метров и глубиной почти 30 м образовалось в результате разрушительного землетрясения, магнитудой 7.7, которое произошло в 1911 году и повлекло за собой гибель 452 человек. Оно находится на высоте 2000 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шань, сообщает thesun.co.uk.









То, что вы видите над водой - это 100 летние ели.













Обычно, если деревья в течение долгого времени погружены в воду, они начинают гнить, но ели сохранились за счет невероятно холодной воды в озере. Температура едва превышает шесть градусов, даже в самый разгар лета.









Также, затонувший лес известен своим необычным, ярко голубым цветом, вызванным залежами известняка и другими минералами, которые оказались в воде еще сто лет назад.







