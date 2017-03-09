Невероятные снимки затонувшего леса в Казахстане попали в иностранные СМИ
9 марта 2017, 13:46
Затонувший лес известен своим необычным, ярко голубым цветом, вызванным залежами известняка и другими минералами, которые оказались в воде еще сто лет назад.
Уникальные и потрясающе красивые леса на дне озера Каянды, которое находится в 130 км. от города Алматы восхитили иностранцев, передает BNews.kz.
Озеро длиной 400 метров и глубиной почти 30 м образовалось в результате разрушительного землетрясения, магнитудой 7.7, которое произошло в 1911 году и повлекло за собой гибель 452 человек. Оно находится на высоте 2000 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шань, сообщает thesun.co.uk.
То, что вы видите над водой - это 100 летние ели.
Обычно, если деревья в течение долгого времени погружены в воду, они начинают гнить, но ели сохранились за счет невероятно холодной воды в озере. Температура едва превышает шесть градусов, даже в самый разгар лета.
Также, затонувший лес известен своим необычным, ярко голубым цветом, вызванным залежами известняка и другими минералами, которые оказались в воде еще сто лет назад.
Как ни странно, но это неповторимое по своей красоте озеро практически неизвестно. Тем не менее с каждым годом озеро Каинды приобретает все большую популярность, в особенности для дайверов, потому что вода в озере настолько прозрачна, а окружающая среда необычна.
видео с открытых источников
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