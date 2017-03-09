О гарантиях возврата средств ЕНПФ рассказал зампред АО «БРК Лизинг»

«Как уже было сказано, проект финансируется за счет денег ЕНПФ. Деньги привлечены за счет выпуска облигаций АО «Банк развития Казахстана» - 17,5 миллиарда тенге сроком на 10 лет. Они пошли на закуп фитинговых вагонов-платформ. АО «БРК Лизинг» их покупает и передает в лизинг ТОО «Вагонстройменеджмент». То есть, владельцем этих платформ в течение всего срока до полного погашения задолженности будет АО «БРК Лизинг», - сказал Р.Гаппаров.



