В Казахстане запустили первый индустриальный проект на средства ЕНПФ

«В августе 2016 года АО «БРК Лизинг» начато финансирование проекта создания компании-интегратора вагоностроительной отрасли Казахстана, в рамках которого планируется приобретение 1 132 лизинговых вагонов-платформ отечественного производства. Проект реализуется в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, а также Плана дополнительных оперативных антикризисных мер Правительства. Одной из приоритетных задач указанных программ является увеличение транзитного потенциала страны и поддержка отечественного машиностроения», - сказал Р.Гаппаров.



