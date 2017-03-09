Тимур Кулибаев встретился с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом

В Лозанне состоялась двухсторонняя встреча главы Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК) Тимура Кулибаева с президентом Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Встреча на высоком уровне прошла в штаб-квартире МОК накануне празднования 25-летнего юбилея НОК Казахстана , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.





В ходе визита президент казахстанского НОК поделился итогами четвертьвековой работы национального олимпийского ведомства, а также дальнейшими планами по развитию организации, в частности, затронув особенности законопроекта о поправках в законодательство о физической культуре и спорте Республики Казахстан, где впервые предлагается разграничение и усиление функций органов государственного управления, общественных объединений, включая Национальный Олимпийский комитет. Лидеры ведомств также обсудили широкий спектр вопросов мировой олимпийской повестки, уделив особое внимание борьбе с допингом и защите "чистых спортсменов".





В свою очередь Томас Бах поддержал планы казахстанского НОК по усилению роли национальных федераций, отметив, что именно федерации являются основной движущей силой в развитии спорта . Кроме того, президент МОК высоко оценил принимаемые Казахстаном меры по борьбе с допингом и подчеркнул, что занимаемая страной позиция «нулевой терпимости» является неотъемлемой частью мировой антидопинговой системы.





Президенты олимпийских организаций обменялись мнениями по поводу успешно завершившейся в Алматы XVIII Всемирной зимней Универсиады, чьё достойное проведение ещё раз продемонстрировало готовность Казахстана к проведению крупномасштабных мультиспортивных соревнований по зимним видам спорта.





Также Томас Бах отметил результативное выступление казахстанских спортсменов на VIII зимних Азиатских играх в Саппоро и, в целом, в предолимпийском сезоне. Это даёт возможность справедливо рассчитывать на достойную конкуренцию со стороны казахстанцев на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхене.





В завершение встречи, глава Национального Олимпийского комитета рассказал о подготовке к предстоящему празднованию 25-летнего юбилея НОК с участием лидеров мирового Олимпийского движения. Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию юбилея, пройдут 17 марта в Астане.