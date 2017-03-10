Стоит как несколько квартир: Какими автомобилями владеют казахстанцы

Цены на ретро-автомобили доходят до нескольких десятков миллионов тенге.

По данным МВД в Казахстане зарегистрировано 4 миллиона 425 тысяч 770 транспортных средств, из них 3 миллиона 845 тысяч 301 - легковые авто. В стране на одну тысячу человек приходится 250 машин , передает , передает МИА Казинформ





В Казахстане зарегистрировано 20 тысяч 726 легковых авто, выпущенных до 1970 года, а также 507 лимузинов и 123 люксовых автомобилей, среди которых 78 Rolls-Royce, 32 Maybach, 12 Lamborghini и один Bugatti Veyron.





По данным портала kolesa.kz, стоимость Rolls-Royce варьируется от 17 миллионов за автомобиль 1979 года до 180 миллионов тенге за новый Wraith Sternenhimmel Traumkombination 2016 года. За Maybach просят от 17 до 60 миллионов тенге, за Lamborghini - от 16 до 278 млн тенге. А Bugatti Veyron 2014 года продается за 1 млрд 700 млн тенге.









Продаются и ретро-автомобили, цены на которые доходят до нескольких десятков миллионов тенге.





ГАЗ-21 «Волга» 1964 года, цена - 5,1 млн тенге





ГАЗ-21 «Волга» 1961 года, цена - 5 млн тенге





Москвич 407 1958 года, цена - 3,6 млн тенге





Москвич 401 1954 года, цена - 3 млн тенге





Среди предлагаемых автомобилей есть и другие представители ГАЗ, а также машины компаний дальнего зарубежья, среди которых «старички», выпущенные более века назад.





ГАЗ 20 «Победа» 1948 года предлагают за 6,5 млн тенге, Merсedes 1939 года за 5 млн тенге, парковый электромобиль Ford 1911 года модель Т - за 4,3 млн тенге. А за первый советский послевоенный автомобиль представительского класса «ЗИС-110» 1952 года выпуска владелец просит 160 миллионов тенге.



