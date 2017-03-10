Адвоката повесившегося начальника ж/д станции в Костанае будут судить
10 марта 2017, 16:41
Также в суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника ДКД по Костанайской области.
Судят фигурантов уголовных дел, вызвавших суицид начальника станции Костанай Бауржана Танкеева. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
По сведениям пресс-службы Костанайского облсуда, в суд №2 Костаная поступили два уголовных дела в отношении главного специалиста - старшего офицера управления оперативно-розыскной деятельности ДГД по Костанайской области Сункара Козбакова и адвоката областной коллегии адвокатов Ерлана Мухамеджанова.
43-летний Козбаков предстанет перед судом по обвинению в преступлении по ст.190 ч.3 п.п.1,2 УК РК (совершение мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения). Мухамеджанов - по ст.28 ч.4, 367 ч.2, 190 ч.3 п. «1», 368 ч.1 УК РК (подстрекательство к даче взятки должностному лицу, посредничество во взяточничестве, мошенничество).
Как сообщалось ранее, 9 февраля текущего года адвокат сообщил своему клиенту Танкееву, что за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и отказ от привлечения его к уголовной ответственности необходимо передать сотрудникам СЭР ДГД Костанайской области денежные средства в сумме 5 млн. тенге. При этом, как сообщала пресс-служба облсуда, адвокат намеревался передать сотруднику ДГД в качестве взятки только 3 млн. тенге, а остальные похитить, что и было сделано. Спустя несколько дней Танкеев покончил с собой, оставив предсмертную записку о том, что отказывается от всех данных им ранее показаний и сообщает о давлении на него сотрудников следственных органов.
фото: Интерфакс
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848176-e286f52e4c06478ffb6d51f87a62c3e6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...