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SsangYong привез в Женеву прототип 7-местного SUV

10 марта 2017, 16:43

В SsangYong говорят, что XAVL получит товарное воплощение «в ближайшем будущем», но конкретных сроков не называют.


Корейский производитель внедорожников SsangYong представил на автосалоне в Женеве очередной концепт из серии eXciting Vehicle, которую регулярно пополняет последние лет шесть. Новинку назвали XAVL (eXciting Authentic Vehicle Long), что можно примерно перевести как «вдохновляющий длинный аутентичный автомобиль».

В действительности кроссовер не так уж велик – его габаритная длина составляет 4630 мм, но за счет коротких свесов колесная база получилась большой – 2775 мм. Это позволило разместить внутри семь отдельных сидений в конфигурации 2+3+2. Дизайн экстерьера вдохновлен внедорожником Korando второго поколения (1996-2006) и концептами XAV и XAV-Adventure 2015 года. По словам разработчиков, машина совмещает возможности внедорожника с практичностью минивэна, но по факту привод здесь строго передний, да и моторы предложены явно не для «проходимца» – 1,6-литровый дизельный и 1,5-литровый бензиновый.

За брутальной внешностью SsangYong XAVL скрывается комфортный салон с интеллектуальным пользовательским интерфейсом, обеспечивающим связь между автомобилем, пассажирами и «умным» домом. Помимо интернета вещей, концепт может похвастаться большим набором систем безопасности. Здесь предусмотрены подушка безопасности для пешеходов и центральная подушка между креслами водителя и переднего пассажира, системы экстренного торможения, контроля рядности движения, слежения за «слепыми» зонами, помощи при выезде с парковки задним ходом.

В SsangYong говорят, что XAVL получит товарное воплощение «в ближайшем будущем», но конкретных сроков не называют. Предполагается, что новый семиместный кроссовер заполнит нишу между Actyon и Rexton, когда оба переживут смену поколений.

Текст: Александр Орехов
Фото: SsangYong

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