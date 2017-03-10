СМИ: Федерацию гимнастики США могут лишить аккредитации из-за сексуальных домогательств

Против Нассара выдвинуто около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.

Юрист Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации Федерацию гимнастики США в связи с сексуальными домогательствами, пишет пишет RT

По информации USA Today, в открытом письме юрист сообщил, что представляет интересы более 70 девочек и женщин, ставших жертвами насилия со стороны бывшего врача сборных США по гимнастике Лоуренса Нассара.





Издание также отмечает, что Нассар был арестован в декабре в рамках федерального расследования о распространении детской порнографии.





Он обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год. Против Нассара выдвинуто около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.





«Федерация гимнастики США не внушает доверия в вопросе защиты детей. Федерация должна быть привлечена к ответственности и реорганизована», — говорится в письме, адресованном Национальному олимпийскому комитету США.





Ранее сообщалось, что Кения может быть исключена из МОК.



