СМИ: Федерацию гимнастики США могут лишить аккредитации из-за сексуальных домогательств
10 марта 2017, 17:09
Против Нассара выдвинуто около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.
Юрист Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации Федерацию гимнастики США в связи с сексуальными домогательствами, пишет RT.
По информации USA Today, в открытом письме юрист сообщил, что представляет интересы более 70 девочек и женщин, ставших жертвами насилия со стороны бывшего врача сборных США по гимнастике Лоуренса Нассара.
Издание также отмечает, что Нассар был арестован в декабре в рамках федерального расследования о распространении детской порнографии.
Он обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год. Против Нассара выдвинуто около 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера за последние 20 лет.
«Федерация гимнастики США не внушает доверия в вопросе защиты детей. Федерация должна быть привлечена к ответственности и реорганизована», — говорится в письме, адресованном Национальному олимпийскому комитету США.
Ранее сообщалось, что Кения может быть исключена из МОК.
Фото Р-Спорт
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