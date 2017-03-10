Фергюсон назвал Нурмагомедова толстяком и посоветовал ему похудеть

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с ухудшением состояния здоровья россиянина Хабиба Нурмагомедова, экстренно сгонявшего вес к их несостоявшемуся в рамках шоу UFC 209 бою . Слова американца приводят « . Слова американца приводят « Известия ».





«Я выступаю в своей весовой категории, а вот вашему парню стоило бы уйти в категорию выше. Он толстяк. Я слышал, что его вес в обычной жизни около 88 килограммов, а перед боем ему приходится сгонять 18 килограммов, чтобы попасть в категории легковесов (до 70 килограммов)», — заявил Фергюсон.





Американец посоветовал Нурмагомедову выступать в полусредней весовой категории (до 77 килограммов). «Подобными сгонками веса он просто угробит себя! Мое мнение — Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию», — подытожил Фергюсон.





Шоу UFC 209 прошло в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта. Бой Нурмагомедова и Фергюсона, которые должны были драться за титул временного чемпиона UFC в легком весе, не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина перед взвешиванием. 28-летний россиянин почувствовал недомогание из-за усиленной сгонки веса к поединку. Позднее его состояние нормализовалось, но бой уже отменили.





Решение о будущем Нурмагомедова в UFC до сих пор не принято.



