Москвичка четыре года держала своего сына взаперти
10 марта 2017, 22:01
Соседи матери ребенка рассказали, что он сильно потолстел и был «в ужасном состоянии» из-за неправильного питания.
Жительница Москвы держала своего 16-летнего сына дома в течение четырех лет, пока его не забрали социальные службы. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, она не выпускала ребенка на улицу, кормила его фастфудом, а общаться с друзьями разрешала только посредством интернета. И мать, и отец мальчика были лишены родительских прав и разведены. Известно также, что все это время он не ходил в школу, закончив только пять классов. «Он болел, у него обструктивный бронхит», — объяснила решение забрать сына из учебного заведения женщина, когда с ней связались журналисты.
Всю остальную информацию она отказалась подтверждать. «Это неправда. Он учился на дому, у нас все-все есть. У него хороший досуг, на улицу он ходил. Поэтому я не знаю пока, почему его забрали», — заявила она.
Соседи матери ребенка рассказали, что он сильно потолстел и был «в ужасном состоянии» из-за неправильного питания. Сотрудники районной поликлиники утверждают, что, несмотря на болезнь, мальчика у врачей за четыре года не видели ни разу.
В конце февраля в суд Пензенской области были направлены иски о лишении родительских прав отца и матери трех несовершеннолетних детей, которые в течение десяти дней были вынуждены пить талую воду, пока их родители находились в запое.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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