Реакция фанатов на гол "Барселоны" в ворота "ПСЖ" вызвала землетрясение

Гол, забитый Серхи Роберто в самом конце матча Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1), вызвал небольшое землетрясение, сообщает Спорт Экспресс.





Неподалеку от стадиона "Камп Ноу", где проходила вошедшая в историю игра, находится институт геологии Жауме Алмера. Его сотрудники и зафиксировали случившееся на сейсмографах.





Один из сейсмологов Жорди Диас отметил, что бурную реакцию вызвали второй и третий голы "Барсы". "А когда матч подходил к концу, все вообще резко изменилось. Шестой гол привел к самому сильному землетрясению такого типа, зафиксированному когда-либо институтом", – сообщил ученый.





Любопытно, что реакция на четвертый гол сине-гранатовых получилась относительно спокойной – по сути она не оставила отметок на шкале.



