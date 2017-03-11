Бердыбек Сапарбаев ознакомился с готовностью актюбинских водохранилищ к паводковому периоду

Глава региона осмотрел ход реконструкции Саздинского водохранилища. Напомним, в 2016 г. в регионе по инициативе акима области была начата реализация проекта, которая позволит увеличить площади орошаемых земель и наладить регулярный полив зеленых насаждений в г. Актобе с рациональным использованием водных ресурсов.









Начальник Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов сообщил, что в настоящее время реконструированы некоторые элементы гидросооружения, износившиеся за 49 лет эксплуатации. В результате работ, ожидается, что емкость водохранилища будет увеличена с нынешних 6 млн. кубометров до 7,5 млн. кубических метров, а оросительная способность водохранилища увеличится с 400 га до 1 000 га. Излишки воды будут сбрасываться в реку Сазды, что, в том числе, решит проблему регулярного полива зеленых насаждений, цветников и газонов в г. Актобе, без расхода питьевой воды.









Продолжаются мероприятия по очистке ложа водохранилища от наносов и донных отложений, установке приборов учета воды, внешнего электроснабжения и наружного освещения на плотине, пунктов охраны и видеонаблюдения. В текущем году планируется асфальтирование гребня плотины с установкой сигнальных столбиков и др. Общая стоимость реконструкции составит 131, 8 млн. тенге, 118,3 млн тенге из которых будет направлено на строительно-монтажные работы. В 2016 году освоено 30 млн тенге, на нынешний год запланированы мероприятия на сумму 88,1 млн тенге.









"Необходимо принять меры по дальнейшему улучшению технического состояния действующих в регионе водохранилищ и ускорить вопрос, связанный со строительством 10 новых водохранилищ в рамках государственной программы в сфере АПК, рассчитанной на 2017-2021 годы. Это позволит увеличить площади орошаемых земель, водного фонда", - поручил Бердыбек Сапарбаев ответственным местным исполнительным органам.









В ходе 1 этапа площади орошаемых земель увеличатся с 18700 га до 40 тысяч, на 2-м их площадь составит 70000-80000 га. Кроме того, 10 новых водохранилищ смогут принять до 600 млн куб снега.





По инициативе главы региона в Актобе также продолжается работа по строительству 11 километрового водоотвод, который соединит р. Сазды с Актюбинским водохранилищем. Через водоотвод излишки воды будут поступать в реку и, с обустройством дополнительных водоводов, использоваться для ухода за зелеными насаждениями областного центра. Акиматом г. Актобе уже разрабатывается рабочий проект, ориентировочная стоимость переброски и расширения зеленой зоны г. Актобе составит 2,5 млрд тенге. Финансирование ожидается со стороны Европейского банка реконструкции и развития.





Также глава региона дал поручение усилить работу по предотвращению и уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период, снегозадержанию, очистке водопропускных сооружений, территории мостов от снега и мусора и камыша.





Фото: пресс-служба акима области



