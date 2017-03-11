Президент мадридского «Реала» получил из Италии посылку с белым порошком

Эксперты в защитных костюмах на протяжении нескольких часов проверяли содержимое, но угрозы не обнаружили.

Возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» мадридского футбольного клуба «Реал» был обнаружен подозрительный пакет на имя его президента Флорентино Переса, сообщает Lenta.ru.





Сотрудники клуба обнаружили пакет в пятницу, 10 марта, и вызвали полицию, когда из него стал сыпаться белый порошок. Эксперты в защитных костюмах на протяжении нескольких часов проверяли содержимое, но угрозы не обнаружили.





По данным местной полиции, пакет был доставлен из Италии. Расследование продолжается.





Мадридский «Реал» во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:1. Первая встреча в Мадриде также завершилась со счетом 3:1, таким образом «Реал» вышел в четвертьфинал соревнований.



