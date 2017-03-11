На выкуп участков для новой развязки в Алматы выделили 500 млн тг

В соответствии с Генеральным планом города Алматы, в целях разгрузки основных магистралей северного направления акиматом города Алматы принято решение о строительстве развязки на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова

В границах отвода под строительство транспортной развязки расположено 259 земельных участка, выкуп объектов будет производится поэтапно.





Акимат города Алматы 27 февраля 2017 года принял постановление № 1/1-188 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» на 46 земельных участков.





6 марта 2017 года Управлением земельных отношений г. Алматы собственникам направлены уведомления о принятом постановлении акимата города Алматы и проекты договоров выкупа земельных участков.





Сумма компенсации, указанная в проектах договоров, определена в полном соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».





Данный процесс является одной из обязательных согласительных процедур принудительного отчуждения имущества для государственных нужд.





При этом необходимо отметить, что предложенная сумма компенсации не является окончательной.





Законом установлено, что при недостижении соглашения в рамках согласительных процедур принудительное отчуждение для государственных нужд осуществляется в судебном порядке.





Следует отметить, учитывая социальную значимость определения равноценной компенсации за принудительное отчуждения жилья, судебная практика рассмотрения подобных споров показывает полное обеспечение равноценного возмещения стоимости имущества и, как правило, судебные органы принимают решения в пользу рыночной стоимости.





Вместе с тем, в рамках уточнения республиканского бюджета на 2017 год, для выкупа земельных участков предусмотрены средства в размере 500 млн. тенге.





Данная сумма является предварительной, и по итогам завершения процедур изъятия и определения окончательной суммы компенсации, в том числе в судебном порядке, бюджетные средства будут откорректированы по факту в соответствии с окончательно определенной суммой компенсации.



