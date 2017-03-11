Назван самый аварийный участок дороги в Алматы

Наибольшее количество ДТП в Казахстане совершается в Алматы. Такими данными поделились в пресс-службе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За два месяца текущего года на дорогах республики произошло 2 059 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадало 2 955 человек, из них 177 погибло. Наибольшее количество ДТП в прошедшем месяце произошло в городе Алматы - 596», - говорится в сообщении.

При этом наиболее аварийным участком дороги стал участок от Яссауи до Калдаякова по улице Толе би в городе Алматы, где произошло 21 ДТП, в которых пострадало 12 человек и погибло 2.

Между тем, по смертности лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 54 человека. Самое массовое ДТП в текущем году также зафиксировано в Алматинской области. Так, 3 февраля в поселке Торекті Алакольского района Алматинской области водитель автомашины марки «Hyundai Sonata» при выезде из поселка, не справившись с рулевым управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Mersedes Benz», движущейся в западном направлении. В результате ДТП пострадало 8 человек, из которых 4 погибло.

За два месяца текущего года по статье 610 (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) Кодекса РК об административных правонарушениях привлечено 7 768 лиц, из них 7 198 лиц привлечены к штрафу в размере 162,9 млн. тенге, 565 - лишены специального права на управление автотранспортным средством, к 4 лицам применен административный арест, 262 привлечены к дополнительной мере в виде лишения специального права.

По статье 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), в текущем году зарегистрировано 828 уголовных правонарушений, по 124 лицам дела направлены в суд.

Фото с сайта motor.kz