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Мальчика из Жезказгана называют вторым Димашем

12 марта 2017, 07:42

Мади из Жезказгана спел песню российского исполнителя Витаса "Опера № 2".


Пользователей Казнета удивил вокал маленького мальчика, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в Instagram. Мади из Жезказгана спел песню российского исполнителя Витаса "Опера № 2". В комментариях зрители сравнили Мади с Димашем Кудайбергеновым.

Не хуже Димаша и Витаса 👏 Мади из Жезказгана

Публикация от 🇰🇿© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Мар 11 2017 в 5:12 PST


Фото: скриншот

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