Мальчика из Жезказгана называют вторым Димашем
12 марта 2017, 07:42
Мади из Жезказгана спел песню российского исполнителя Витаса "Опера № 2".
Пользователей Казнета удивил вокал маленького мальчика, сообщает Zakon.kz.
Видео появилось в Instagram. Мади из Жезказгана спел песню российского исполнителя Витаса "Опера № 2". В комментариях зрители сравнили Мади с Димашем Кудайбергеновым.
Фото: скриншот
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