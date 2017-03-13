Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года, пишет пишет Газета.ру





По состоянию на 05.44 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,70%, до $50,94 за баррель.





Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI на то же время снижается на 0,85%, достигнув цены $48,08 за баррель.



