Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 за баррель
13 марта 2017, 10:00
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года, пишет Газета.ру.
По состоянию на 05.44 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 0,70%, до $50,94 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI на то же время снижается на 0,85%, достигнув цены $48,08 за баррель.
Фото: nb.kz
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