Тенге ослаб в начале недели
13 марта 2017, 11:37
Объем торгов составил 51 млн 100 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 марта 2017 года составил 318,2 (+0,23) тенге. По сравнению с дневной сессией 10 марта (317,56/$1) нацвалюта ослабла на 0,64 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 318 тенге за доллар США, максимальный - 318,45 тенге. Объем торгов составил 51 млн 100 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 91. В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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