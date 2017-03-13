Некоторые депутаты РК считают лишним оказывать помощь другим странам

Некоторые казахстанские депутаты считают, что Казахстану не нужно оказывать помощь другим странам, когда в самой республике достаточно проблем, заявил председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Маулен Ашимбаев.





Он проинформировал, что на протяжении последних лет Казахстан оказывал существенную помощь помощь некоторым соседним странам и Афганистану, направляя продовольствие, вещи первой необходимости, строя школы и больницы, а также обучая молодежь в учебных заведениях Казахстан. Реализуется проект сотрудничества с Афганистаном, в рамках которого РК способствует дальнейшему развитию Афганистана через повышение самостоятельности афганских женщин, работающих в сфере государственного управления, здравоохранения и образования.





"Я знаю, что есть мнение, в том числе среди наших депутатов-коллег, что Казахстану нет необходимости оказывать внешнюю помощь, когда у нас у самих в стране достаточно проблем. Но нужно иметь в виду, что официальная помощь развитию — это не благотворительность, не одноразовая помощь другим странам. Это гибкий инструмент внешней политики для достижения конкретных внешнеполитических задач", — сказал Ашимбаев на правительственном часе в мажилисе.

Парламентарий заметил, что сегодня некоторые страны сокращают свою международную помощь, продвигая идеи национального протекционизма и изоляционизма.

"Считаю, что это бесперспективный путь. Тем более, что ни одна страна не может процветать в долгосрочной перспективе, если соседние страны испытывают серьезные проблемы и сложности. Накапливающийся вокруг негатив будет в той или форме деструктивно влиять на любую страну, в том числе на Казахстан", — добавил он.

По информации вице-спикера мажилиса Владимира Божко, за последние годы Казахстан оказал гуманитарную помощь иностранным государствам на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге.

Выступая на правительственном часе министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сообщил, что при рассмотрении вопросов участия Казахстана в миссиях ООН, учитывается такой важный фактор, как безопасность казахстанских военнослужащих, то есть будут выбираться наиболее безопасные миссии.

Источник: Sputnik Казахстан