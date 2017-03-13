Наследие Коркыт ата могут включить в список культурных ценностей «ЮНЕСКО»

Это позволит познакомить весь мир с творчеством великого казахского предка. А бесценный фонд преданий о древнем сказителе окажется под надежной защитой.

Наследие тюркского философа, поэта, композитора и кобызиста Коркыт ата планируют включить в список культурных ценностей «ЮНЕСКО», передает передает телеканал Хабар 24





Богатое духовными и нравственными ценностями наследие Коркыт ата и сегодня гармонично вписывается в современную жизнь. Легенда тюркского мира сумел вместить в свои произведения историю целой эпохи. Творчество Коркыт ата занимает особое место в казахском фольклоре.





Серик Жаксыгулов, музыкант:

- В истории сохранилось 12 кюев Коркыт ата. Это знаменитый куй «Акку», «Ұшардың ұлуы», «Бәшпай» и многие другие. Поэтому мы можем смело сказать, что создателем кобыза был именно Коркыт ата.

О легендарном тюркском композиторе ходит множество легенд. Его творчество в Кызылординской области исследует целая плеяда ученых научно-исследовательского института. Их главная задача не только сохранить, но и передать произведения сказителя в первозданном виде будущим поколениям.

Габит Туякбаев, кандидат филологических наук:

- Произведения Коркыт ата хотя и являются наследием всех тюркоязычных народов, но кюи его встречаются только у нас. Это доказывает, что он один из великих наших предков. Поэтому наша главная задача, возвеличивая его творчество, показать всему миру богатое наследие казахского народа.



Три года назад на исторической родине Коркыт ата отреставрировали мемориальный комплекс. Только за прошлый год его посетило более 16 тысяч иностранцев. Это свидетельствует о том, что его наследием интересуется весь мир. Именно поэтому святыню внесли в туристический маршрут «ЭКСПО 2017».

Азамат Досжанов, и.о. руководителя областного Управления предпринимательства и туризма:

- Мавзолей планируют посетить туристы из России и стран СНГ. Неподдельный интерес проявляют и граждане Англии, Франции, Германии и Китая. Уже определены 7 казахстанских туроператоров. Они подготовили специальные туристические маршруты в направлении «Байконура» и на мавзолей «Коркыт ата».

Специалисты уверены, легендарный образ Коркыт ата откроет новые возможности для развития туризма в регионе.







Акерке Абдуалиева, Ербол Абишев, Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтмамбетов

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