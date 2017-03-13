В Таразе прошла ярмарака вакансий для инвалидов

С целью найти работу в городской Дом культуры на ярмарку вакансий пришли 153 соискателя, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На ярмарке вакансий 29 работодателей предлагали 91 рабочее место. Средним школам, гимназиям, государственным учреждениям, частным организациям нужны учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка, математики, истории, информатики, психологи, логопеды, воспитатели, водители, повара, токари, разнорабочие, бетонщики.





- Запланировано проведение нескольких подобных ярмарок. Цель сегодняшней - стереть барьеры и максимально вовлечь людей с ограниченными возможностями в социальную и трудовую деятельность, - отметил заместитель директора центра занятости населения акимата города Тараза Алтай Стамкулов. Ярмарка вакансий проходит в рамках реализации проекта «Кедергісіз келешек» («Безбарьерное будущее»), а работодателям, трудоустроившим людей с дополнительными потребностями, законом предоставляются льготы.





-В фойе Дома культуры внимание привлекали вещи и поделки, сделанные руками членов общественного объединения «Жандану». - Здесь представлены наши работы, которые мы сами вяжем и вышиваем. Очень важно проводить подобные ярмарки, но хочу отметить, что в нашем городе недостаточно развита реклама. Многие из нас очень нуждаются в работе, и, по- верьте, нам ее довольно сложно найти. Если бы создавались условия для обучения и труда, если бы работодатели понимали это, то для многих из нас жизнь изменилась бы к лучшему, - рассказала педагог-психолог ОО «Жандану» Дилафруз Махмадулоева. Мы обратились к представителям компаний, которые предлагали вакантные рабочие места. - В нашей организации сторожем работает человек с ограниченными возможностями. Сейчас нам требуется дизайнер со знанием графических программ Photoshop и CorelDraw. Пятеро взяли контактные данные. В их числе В.Тукенов, художник. Мы пригласили их на собеседование. Опыт работы не важен, и возрастных ограничений тоже нет, - отметил специалист отдела кадров общества инвалидов «Шипа. Общественное объединение «Молодежное общество инвалидов» предлагало 12 вакансий. - К нам обратилось более 20 человек. Мы заинтересованы, к примеру, взять на работу таких педагогов, которые смогут понять наших детей с особыми потребностями. В основном все соискатели - это люди с третьей и второй группами инвалидности, - говорит заместитель председателя объединения А.Даулетбаева.



