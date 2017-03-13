МЭ РК: Информация о выбросах серы на месторождении Карабатан не достоверна

Факт утечки серы на заводе ТОО «Тенгизшевройл» зафиксирован 29 мая 2016 года, а не в марте нынешнего года.

В Комитете экологии Министерства энергетики РК прокомментировали распространяющиеся посредством соцсетей и мессенджеров видео с утечкой сыры в Атырауской области, сообщает сообщает Zakon.kz





11-12 марта 2017 года распространялось видео с комментариями о том что, в указанные дни на месторождении Карабатан произошел выброс серы.





"Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК официально сообщает, что распространяемый видеоролик является записью от 29 мая 2016 года, в момент когда на заводе второго поколения ТОО «Тенгизшевройл» произошла утечка сырого газа (86 кг.)" - говорится в распространением сообщении от МЭ РК.





По представлению прокуратуры и письма Департамента КНБ Атырауской области, по данному факту Департаментом экологии по Атырауской области проведена внеплановая проверка. По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст. 328 КоАП РК – 65 164 тенге и по части 2 ст. 326 КоАП РК – 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 тыс. тенге.





Решением административного суда от 10 марта 2017 года исковое заявление ТОО «ТШО» об отмене штрафа оставлены без изменения. Департаментом экологии по Атырауской области готовится исковое заявление в суд о принудительном взыскании ущерба.







