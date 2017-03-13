В Костанае потерявшая память женщина ищет родственников
13 марта 2017, 16:30
"Мне кажется, что у меня есть дети, я так ощущаю, но ничего не помню. Пожалуйста, помогите. Может, меня кто узнает. Я так устала жить в неизвестности, - говорит женщина.
В Костанае потерявшая память женщина ищет родственников, сообщает Kstnews.kz.
По словам заведующего отделением нейрохирургии городской больницы г. Костаная Игоря Хвана женщина у них почти месяц. В конце февраля ее привезли полицейские, якобы из аптеки. Женщина не понимала где находится, кто она и что за жизнь у нее была до больницы.
"Ей 30-35 лет. Мы провели различные обследования. Черепно-мозговой травмы у нее нет. И в целом состояние удовлетворительное. Вызывали психиатров, они дали заключение, что она социально не опасна. Но женщина не помнит ни дат, ни возраста, ни имен. Единственное, что назвала, это свою фамилию Миглер. Но ее ли она, неизвестно", - рассказывает доктор.
Рассказы о себе у нее каждый день разные. Врачам она говорила, что, может быть, жила в Екатеринбурге. Нам сказала, что Костанай, как ей кажется, она знает хорошо. И вроде как у нее здесь может быть пожилой родственник.
Фото: kstnews.kz
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