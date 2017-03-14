Согласно договору о правовой помощи

Н. Ситникова, судья СМЭС г. Астаны

Судебное поручение представляет собой обращение суда одного государства к суду другого государства с просьбой о производстве каких-либо процессуальных действий на территории этого государства.

Под исполнением иностранных судебных поручений понимается: составление, засвидетельствование, пересылка, вручение документов; предоставление вещественных доказательств; допрос свидетелей, экспертов, иных лиц для целей судопроизводства; сообщение информации о действующем праве и т.д.

Выполнение таких поручений основано на положениях международных договоров и национального законодательства.

Основными критериями обязательности исполнения судебного поручения иностранного суда является: наличие закона или международного договора, предусматривающего взаимное выполнение судебных поручений между Республикой Казахстан и иностранным государством, и отсутствие признаков нарушений суверенитета, признаков угроз безопасности Республики Казахстан, соблюдение пределов компетенции суда. Не выполняются поручения, направленные на совершение процессуальных действий, запрещенных законом государства, исполняющего поручение.

Порядок оказания правовой помощи между государствами странами СНГ по отдельным вопросам регулируется соответствующими международными договорами, среди которых:

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 года), ратифицировано постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 года № 1502-XII, вступило в силу 20 апреля 1994 года;

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, с изменениями от 28 марта 1997 года, ратифицирована постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года № 2055-XII, вступила в силу 19 мая 1994 года;

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года ратифицирована Законом от 10 марта 2004 года № 531-II, вступила в силу 27 апреля 2004 года.

Общие требования ст. 476 ГПК, предъявляемые к порядку исполнения судебного поручения и порядку оформления судебного поручения (ст.ст. 74-75 ГПК), равным образом распространяются и на судебные поручения, исполняемые и направляемые казахстанскими судами в суды иностранного государства. Если положения международного договора предусматривают иные требования, то подлежат применению положения международного договора.

Постановлением Правительства РК «О мерах по реализации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года» от 31 декабря 2004 года № 1453 определен перечень центральных и иных государственных органов, уполномоченных на выполнение положений Конвенций.

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарат Верховного Суда РК) уполномочен на выполнение положений Конвенций по поручениям судов Республики Казахстан, судов иностранных государств, ходатайствам физических и юридических лиц, связанным с исполнением решений и иных официальных документов судов.

Обращение судов Казахстана к иностранным судам с поручениями об исполнении отдельных процессуальных действий оформляется в порядке, предусмотренном общими требованиями настоящего кодекса (ст. ст. 74-75). Если же международным договором или законом предусмотрены специальные правила, суды должны руководствоваться такими правилами.

В соответствии с консультативным заключением Экономического Суда СНГ от 14 апреля 2014 года № 01-1/3-13, вынесенным по запросу Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики, перечень процессуальных действий в рамках взаимного оказания правовой помощи, изложенный в ч. 2 ст. 5 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, не предусматривает такого процессуального действия, как принятие обеспечительных мер.

Порядок взаимодействия казахстанских судов с иностранными судами определяется законом и международными договорами РК. К примеру, ст. 2 Договора между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года, ратифицированного Законом РК от 31 октября 1997 года № 180-I, вступившего в силу, предусмотрено, что обе договаривающиеся стороны назначают власти для оказания друг другу правовой помощи в соответствии с настоящим Договором за исключением мер, принимаемых согласно ст. 11. Центральной властью со стороны Турецкой Республики является Министерство юстиции. Центральной властью со стороны Республики Казахстан является Министерство юстиции.

В ст. 11 названного Договора указано о том, что любая договаривающаяся сторона может исполнять документы и собирать доказательства на территории другой договаривающейся стороны через дипломатические и консульские органы.

Договором между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2 июня 1997 года (ратифицированным Законом РК от 8 мая 1998 года № 229-I, вступившим в силу 29 ноября 1998 года) предусмотрено, что при оказании правовой помощи учреждения юстиции договаривающихся сторон взаимодействуют друг с другом через свои центральные органы, если только настоящим Договором не установлен иной порядок (ст. 6).

Согласно ст. 12 вышеуказанного Договора договаривающиеся стороны имеют право вручать документы и допрашивать собственных граждан, находящихся на территории другой договаривающейся стороны, через свои дипломатические представительства или консульские учреждения. При этом не могут применяться меры принудительного характера или угроза их применения.

Вместе с тем ст. 5 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 года), ратифицированного Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. № 1502-XII, вступившего в силу 20 апреля 1994 года, предусматривает, что при оказании правовой помощи компетентные суды и иные органы государств-участников Содружества Независимых Государств взаимодействуют друг с другом непосредственно.

В решении Экономического Суда СНГ от 21 февраля 2007 года № 01-1/2-06 по запросу Высшего экономического суда Республики Таджикистан дано следующее толкование ст. 5 названного Соглашения: «Компетентные суды и иные органы государств участников Соглашения от 20 марта 1992 года при оказании правовой помощи по хозяйственным спорам сносятся друг с другом, не обращаясь в высшие судебные инстанции, центральные и территориальные учреждения юстиции, органы внешних сношений и другие предусмотренные национальным законодательством запрашиваемого государства уполномоченные органы».

По мнению Экономического Суда СНГ Соглашение от 20 марта 1992 года, закрепляя норму о непосредственном взаимодействии компетентных судов и иных органов при оказании взаимной правовой помощи, имело целью установить упрощенный порядок их взаимоотношений, преимущества которого заключаются прежде всего в оперативном рассмотрении дел по хозяйственным спорам и исполнении вступивших в силу иностранных судебных решений.