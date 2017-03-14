Власти заставят голландца выловить из канала 80 золотых рыбок
14 марта 2017, 14:37
Мужчина надеялся, что канал с золотыми рыбками станет местной достопримечательностью.
Власти Нидерландов потребовали у жителя города Венендал поймать золотых рыбок, которых он выпустил в канал, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
Нидерландское Агентство по предпринимательской деятельности дало Хансу ван Манену (Hans van Manen) один месяц на выполнение требования. После этого ловлей рыбок займутся государственные служащие, а ему придется оплачивать их труд.
В июне 2016 года Ван Манен выпустил в городской канал в Венендале 80 золотых рыбок и 200 золотистых язей. Он утверждает, что сделал это от любви к животным. Кроме того, мужчина надеялся, что канал с золотыми рыбками станет местной достопримечательностью.
Власти утверждают, что его действия нарушили законы, защищающие флору и фауну страны от инвазивных видов. Они опасаются, что через водопровод икра попадет в другие водоемы, и золотые рыбки начнут скрещиваться с обитающими в Нидерландах золотыми карасями.
Ван Манен сожалеет, что его начинание кончилось таким образом, но готов повиноваться требованию властей. Он планирует продать подросших в канале золотых рыбок и на вырученные деньги купить вместо них язей, которые не вызвали у чиновников претензий.
Фото: Karl F. Schöfmann / Globallookpress.com
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