Павлодарец Ерболат Аралбаев идет по стопам Димаша Кудайбергенова

24-летний павлодарский певец Ерболат Аралбаев примет участие в отборочном туре международного конкурса «Славянский базар - 2017».

Молодой певец должен выбрать четыре композиции, спеть их и снять на видео, которое он отправит на электронную почту организаторов.





"Я исполню народную песню «Дударай» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева, с остальными композициями еще не определился, но одну песню надо петь вместе с оркестром. Видео отправлю до 1 апреля. Сам конкурс пройдет с 11 по 19 июля в Витебске", - сказал Ерболат Аралбаев.