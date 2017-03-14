Павлодарец Ерболат Аралбаев идет по стопам Димаша Кудайбергенова
14 марта 2017, 15:20
Он примет участие в отборочном туре международного конкурса «Славянский базар - 2017».
24-летний павлодарский певец Ерболат Аралбаев примет участие в отборочном туре международного конкурса «Славянский базар - 2017».
Молодой певец должен выбрать четыре композиции, спеть их и снять на видео, которое он отправит на электронную почту организаторов.
"Я исполню народную песню «Дударай» и «Синюю вечность» Муслима Магомаева, с остальными композициями еще не определился, но одну песню надо петь вместе с оркестром. Видео отправлю до 1 апреля. Сам конкурс пройдет с 11 по 19 июля в Витебске", - сказал Ерболат Аралбаев.
Отметим, Ерболат является обладателем гран-при международных конкурсов «Тұлға - 2014» и «Ертіс жұлдызы», также он дипломант седьмого международного конкурса «Атамекен - 2014» и «Менің Қазақстаным - 2016».
В 2015 году первым обладателем гран-при «Славянского базара» из Казахстана стал Димаш Кудайбергенов. В 2016 году в конкурсе принял участие другой казахстанец Адам, которому было присуждено первое место.
Источник: pavlodarnews.kz
Фото: pavlodarnews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848726-fbd77f75d55fb56f87fa5c39063c6536
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...