В Усть-Каменогорске задержали нетрезвого водителя за рулем угнанной машины
14 марта 2017, 17:41
В областном центре сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном состоянии находился за рулем угнанной машины.
В Усть-Каменогорске, полицейские рано утром на улице Новаторов остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. Позже экспертиза показала у него среднюю степень алкогольного опьянения, сообщает yk-news.kz.
Во время проверки выяснилось, что 27-летний мужчина угнал автомобиль с территории гаражного кооператива. За угон ему грозит уголовная ответственность, за вождение в нетрезвом виде — административная.
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