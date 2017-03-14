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В Усть-Каменогорске задержали нетрезвого водителя за рулем угнанной машины

14 марта 2017, 17:41

В областном центре сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном состоянии находился за рулем угнанной машины.


В Усть-Каменогорске, полицейские рано утром на улице Новаторов остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. Позже экспертиза показала у него среднюю степень алкогольного опьянения, сообщает yk-news.kz.

Во время проверки выяснилось, что 27-летний мужчина угнал автомобиль с территории гаражного кооператива. За угон ему грозит уголовная ответственность, за вождение в нетрезвом виде — административная.

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