Назарбаев: Все регионы страны будут соединены первоклассными магистралями

Об этом глава государства заявил в ходе рабочего совещания в Кокшетау.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел рабочее совещание в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая встречу, Глава государства представил участникам совещания нового акима области Малика Мурзалина, кандидатура которого была согласована с маслихатом региона на внеочередной сессии.

Выступая перед активом области, Президент Казахстана отметил положительный рост экономики региона по ряду показателей, включая промышленность, сельхозпроизводство, объем привлеченных инвестиций, а также строительство жилья.

- Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше. Мы накопили национальный резерв, который позволил преодолеть экономические трудности. Теперь перед нами стоит новая задача в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по достижению цели вхождения в 30-ку развитых стран мира, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства, отметив стремительное развитие технологий в условиях грядущей новой реальности в мире, акцентировал внимание на необходимость применения новых знаний и подходов к реализации поставленных в Послании задач.

Президент Казахстана подчеркнул важность осуществления программ индустриализации и инфраструктурного развития как в регионе, так и по всей республике.

- В ближайшие годы в Казахстане будет построено 7 000 км автомобильных дорог. Все регионы будут соединены первоклассными магистралями. Это останется навеки, для наших детей и внуков. Кроме этого, ведется работа по восстановлению аэропортов, осуществляется строительство 2 морских портов в Каспийском море. Все осуществляемые в стране программы предполагают применение новых подходов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства поставил ряд задач перед М.Мурзалиным по дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора области. В частности, Президент Казахстана отметил важность развития агропромышленного комплекса путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышения производительности за счет использования научного потенциала, микрокредитования сельского хозяйства и активизации МСБ.

Также Глава государства особо отметил туристический потенциал области в контексте предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017».

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем участникам совещания урожайного года и успехов на предстоящих весенне-полевых работах.