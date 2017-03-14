На рок-фестивале в память о Докторе Лизе выступят Глеб Самойлов и «Пилот»

Группы "Пилот", "Воскресение", "Разные люди", "Пелагея", "Глеб Самойлоff and The Matrixx" выступят на благотворительном рок-фестивале, который будет посвящен памяти погибшей в катастрофе Ту-154 Елизаветы Глинки (Доктор Лиза); часть собранных средств будет направлена в поддержку основанного благотворительницей фонда "Справедливая помощь". Об этом сообщает РИА Новости.

Фестиваль "Разные люди: рок-музыканты помогают детям" в этом году пройдет во второй раз, он состоится 29 марта в Stadium Live. На первом фестивале на сцену выходили ДДТ, "Машина времени", "Чиж и Ко", "Серьга", "Разные люди" и "Братья Карамазовы", все средства были направлены в помощь больным детям. Идея посвятить фестиваль памяти Доктора Лизы и поддержать фонд после произошедшей трагедии принадлежит музыканту Борису Гребенщикову. Все собранные средства пойдут на поддержку детей, курируемых фестивалем "Разные люди", и в фонд "Справедливая помощь".

"(В числе участников) будет группа "Пилот", они сейчас находятся в туре, посвященном своему двадцатилетию, буквально каждый день разные города… Еще будет человек, мы договорились, что не будем заявлять о нем до сегодняшнего дня – это Глеб Самойлов, группа "Глеб Самойлоff and The Matrixx", которые буквально позавчера отметили свой седьмой день рождения аншлаговым концертом и специальную программу готовят для нас", — сообщил пресс-секретарь фестиваля Антон Чернин на пресс-конференции во вторник.

Впервые на сцену новым составом выйдет группа "Воскресение", а Пелагея вернется на сцену после перерыва, связанного с рождением ребенка.

"Впервые, наверное, года за 2-2,5 на московскую сцену выходит Пелагея, которая еще до рождения ребенка отправила группу в творческий отпуск. Группа "Пелагея" по сути последние пару лет не существовала, все занимались другими проектами. И специально для нашего концерта она заново собрала музыкантов, и теперь они репетируют", — добавил Чернин.

Идейный вдохновитель фестиваля, лидер группы "Разные люди" Александр Чернецкий отметил, что фестиваль будет и дальше взаимодействовать с фондом Доктора Лизы. "Безусловно, мы друг другу будем помогать. И это, может быть, самое главное, потому что мы делаем это сообща и в дальнейшем — точно так же… Планы наши — просто помогать — кто-то ещё появится, с кем мы будем проводить", — сказал Чернецкий.

Он также уточнил, что 26 апреля состоится аналогичный благотворительный фестиваль в Санкт-Петербурге, в рамках которого музыканты сотрудничают с "Русфондом".

Кроме того, Чернецкий рассказал о желании организаторов провести в следующем году масштабный благотворительный рок-фестиваль уже на стадионе.

"Мы их будем проводить и в Москве, и в Питере. И вообще хотим 1 июня 2018 года на стадионе сделать большой фестиваль — мы приоткрываем карты — за две недели до чемпионата мира. Не знаю, насколько это реально, но, по крайней мере, мы будем к этому стремиться", — сказал музыкант.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря 2016 года. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка. Все они погибли. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были, в основном, медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

Фото © РИА Новости. Кирилл Каллиников