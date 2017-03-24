С 24 марта 2017 года применяется новый перечень товаров (изъятий), по которым оформляются таможенная декларация и ЭСФ

В целях применения Республикой Казахстан более низких ставок ввозных таможенных пошлин, принятых в качестве условия присоединения Республики Казахстан к Всемирной торговой организации, по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, приказом Министра национальной экономики РК от 9 февраля 2017 года № 58 утвержден Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В Перечне товары перечислены по наименованиям с указанием Кода ТН ВЭД ЕАЭС и ставки ввозной таможенной пошлины, выраженной в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США.

Администрирование ввоза и оборота товаров, ввезенных по ставкам, установленным Перечнем, осуществляется в соответствии с положениями Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года.

Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Если ставка ввозной таможенной пошлины, установленная Перечнем, выше чем ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза, то применяется ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза.

Напомним, что Казахстан в качестве члена Всемирной торговой организации взял на себя обязательства по снижению ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, по которым пошлины ежегодно снижаются путем расширения Перечня изъятий. Так, в 2016 году в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 14 октября 2015 года № 59, казахстанские предприниматели 1347 товарных позиций ввозили по сниженной ставке. В 2017 году данный перечень изъятий дополнительно пополнился 567 позициями и в соответствии с новой товарной номенклатурой ЕАЭС состоит из 2167 наименований.

Наряду с обязательствами в рамках ВТО, Казахстан как участник Евразийского экономического союза, должен обеспечить прослеживаемость товаров, включенных в Перечень изъятий, а также недопущение их вывоза за пределы Республики Казахстан в случае их ввоза на территорию РК по заниженным ставкам. Поэтому при ввозе товаров в Республику Казахстан следует обращать внимание на то, что, если товар будет использован только на территории Казахстана, то его можно растаможить по ставкам ВТО.

В случае, если товар будет вывозиться с территории Казахстана в государства-члены Союза, то необходимо произвести таможенную очистку товаров по ставкам ЕТТ. Условием вывоза товаров, включенных в Перечень, но ввезенных по ставкам ЕТТ ЕАЭС, является наличие товаросопроводительного документа.

При осуществлении взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза предусмотрено оформление двух товаросопроводительных документов: таможенной декларации и электронного счета-фактуры.

Наряду с этим, предпринимателям, осуществляющим реализацию товаров, включенных в Перечень изъятий, необходимо помнить, что товаросопроводительные документы также необходимы при:

реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран;

реализации ввезенных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименования которых включены в Перечень;

при реализации произведенных на территории Республики Казахстан товаров, код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование которых включены в Перечень;

вывозе с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена ЕАЭС товаров в связи с передачей такого товара в пределах одного юридического лица.