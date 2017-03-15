ТОО «Тенгизшевройл» оштрафовали на 4,8 млрд тенге

Факт ненормативного сжигания газа на факелах произошел в январе-феврале 2016 года.

ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающее в Атырауской области Тенгизское и Королевское месторождения, оштрафовано за аварийный выброс в атмосферу 33 млн.393 тыс. кубометров газа, сообщает корреспондент сообщает корреспондент МИА «Казинформ»





«Факт ненормативного сжигания газа на факелах произошел в январе-феврале 2016 года. Компания произвела вредные выбросы в атмосферу без экологического разрешения, что стало нарушением ч. 3 ст. 12 и ч. 1 ст. 69 Экологического кодекса РК. В адрес компании «Тенгизшевройл» выдано предписание о возмещении ущерба от загрязнения атмосферного воздуха на сумму 4 млрд. 845 млн. 174 тыс. 897 тенге», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный государственный экологический инспектор по Атырауской области Канат Калмухан.





А. Соколов