Лига чемпионов. "Лестер" и "Ювентус" в четвертьфинале

"Лестер" очень невнятно сыграл в первой игре в Испании и лишь чудом сумел забить гол в одной из редких контратак.

Двумя матчами в футбольной Лиге чемпионов продолжилась программа ответных встреч 1/8 финала главного евротурнира , передает , передает Вести.ру





Итальянский "Ювентус" подтвердил свое превосходство над португальским "Порту" – 1:0. А чемпионы Англии из "Лестера" реваншировались в игре с испанской "Севильей" – 2:0.





"Лестер" очень невнятно сыграл в первой игре в Испании и лишь чудом сумел забить гол в одной из редких контратак, уступив в итоге 1:2. Именно после той игры руководство клуба из Англии уволило итальянского тренера Клаудио Раньери, который и сделал год назад "лис" чемпионами премьер-лиги.





Надо сказать, что отставка заслуженного наставника пошла на пользу команде. "Лестер" взбодрился, обыграл в чемпионате страны "Ливерпуль", а теперь вот и в Лиге чемпионов прошел неуступчивую "Севилью". Но матч получился драматичный.

"Лисы" неплохо игру и на 27-й минуте Морган сделал счет 1:0, дав своему клубу шанс на четвертьфинал, ведь в случае равенства голов все решил бы мяч, забитый англичанами в Испании. Но "Лестер" не успокоился и в начале второй половины игры удвоил результат: отличился Олбрайтон.





Когда же на 74-й минуте у "Севильи" был удален за второе предупреждение Насри, то показалось, что шансы гостей упали до нуля. Но пик напряжения не был пройден. На 79-й минуте датский голкипер "Лестера" Шмейхель сбил в своей штрафной игрока гостей, получил предупреждение и пенальти в свои ворота.





Казалось, что испанцы смогу перевести матч в дополнительное время. Но Шмейхель исправил собственную оплошность, взяв удар Нзонзи с "точки". После этого зашкалили эмоции у тренера гостей Хорхе Сампаоли и его судья тоже удалил с поля. "Севилья" проиграла, а "Лестер" идет дальше в Лиге чемпионов.





Второй матч дня тоже был довольно интересным по сценарию, но над обеими командами довлел результат первой встречи в Португалии, где "Ювентус" сумел забить "Порту" два безответных мяча. На своем поле итальянцы не упустили общую победу, а успех в игре им принес пенальти, реализованный Дибала. 1:0 в матче и 3:0 по итогам двух встреч. "Старая синьора" также проходит в четвертьфинал, но с меньшими нервными затратами.



