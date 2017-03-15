В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены Правила предоставления высокотехнологичных медицинских услуг.

ВТМУ в форме стационарной и стационарозамещающей помощи предоставляется в организациях здравоохранения, как местного, так и республиканского уровней. ВТМУ в форме консультативно-диагностической помощи (далее - КДП) предоставляется на республиканском уровне.

Определение потребности населения в ВТМУ в разрезе регионов и утверждение планируемых объемов ВТМУ по отдельным заболеваниям, осуществляется на основании решения, оформленного в виде протокола консультативно - совещательного органа при уполномоченном органе.

Для предоставления ВТМУ в условиях стационара в организациях здравоохранения местного уровня специалист первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) или профильный специалист организации здравоохранения, регистрирует направление в Портале бюро госпитализации и выдает его пациенту. В случае отсутствия возможности предоставления ВТМУ в организациях здравоохранения местного уровня специалист ПМСП или профильный специалист организации здравоохранения направляет пакет документов пациента на рассмотрение комиссии ВТМУ местных органов государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы (далее - комиссия ВТМУ) для решения вопроса госпитализации в республиканскую организацию здравоохранения.

При отсутствии положительного лечебного эффекта в лечении пациента, находящегося на стационарном лечении, в отношении которого были использованы все имеющиеся методы лечения в организациях здравоохранения местного уровня, предоставляющих ВТМУ, а в республиканских организациях здравоохранения, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и лечения, лечащий врач совместно с заведующим отделением либо с заместителем главного врача по лечебной работе, направляет факсимильной связью выписку из медицинской карты стационарного больного на рассмотрение в комиссию ВТМУ.

Основанием для госпитализации граждан в республиканские организации здравоохранения для предоставления ВТМУ в форме стационарной и стационарозамещяющей помощи и направления на ВТМУ в форме КДП является решение комиссии ВТМУ.

На рассмотрение комиссии ВТМУ представляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность пациента;

2) направление на госпитализацию в стационар, в дневной стационар, по форме 001-3/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения», (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 6697);

3) результаты необходимого минимального объема обследования пациента (общий анализ крови, общий анализ мочи, (срок давности не более 14 дней), флюорография органов грудной клетки (срок давности не более 1 года), электрокардиограмма (срок давности не более 1 месяца) и наличие HBsAg (срок давности не более 3 месяцев));

4) выписку из амбулаторной карты/истории болезни с указанием клинического диагноза, результатов исследований;

5) результаты лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз пациента.

Комиссия ВТМУ рассматривает пакет документов пациента заочно либо, по медицинским показаниям, с приглашением пациента на комиссионный осмотр профильными специалистами.

Комиссия ВТМУ рассматривает представленные документы и определяет обоснованность направления пациента в республиканские организации здравоохранения для предоставления специализированной медицинской помощи с применением ВТМУ.

В течение двух рабочих дней с момента поступления документов пациента, комиссией ВТМУ принимается решение, оформляемое в виде протокола.

При принятии положительного решения о предоставлении пациенту ВТМУ в республиканских организациях здравоохранения, комиссия ВТМУ регистрирует направление в Портале бюро госпитализации и передает пакет документов с распечатанным направлением в направившую организацию здравоохранения. Организация здравоохранения, после получения направления на госпитализацию информирует пациента о дате госпитализации путем выдачи пациенту талона плановой госпитализации по форме, утвержденной в приложении 2 Правил оказания стационарной помощи, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 761 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за № 12204) (далее - Приказ № 761);

При принятии решения о предоставлении пациенту ВТМУ в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для проведения трансплантации органа комиссия ВТМУ учитывает наличие бюджетных средств для обеспечения пациента после трансплантации органа лекарственными средствами согласно Перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне, утвержденному приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786, (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7306) (далее - Перечень лекарственных средств).

Местный орган государственного управления здравоохранением области, города республиканского значения и столицы обеспечивает необходимыми лекарственными средствами пациента после трансплантации органа в рамках ГОБМП согласно Перечню лекарственных средств.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.