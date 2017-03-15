В Актобе начался казахстанско-израильский бизнес-форум

Товарооборот между Актюбинской областью и Израилем в 2016 году составил 63,1 тыс. долл. США. В структуру импорта входят овощи свежие или охлажденные, цитрусовые плоды свежие или сушеные, а также плиты, листы, пленка из пластмасс.

Крупнейшее мероприятие проводится в целях развития торгово-экономического сотрудничества деловых кругов Казахстана и Израиля, презентации потенциала региона израильской стороне, пакета стимулов для инвесторов, приоритетных отраслей экономики и встреч в формате В2В. Организаторами бизнес-форума являются акиматАктюбинской области и Посольство Израиля в Республике Казахстан, передает пресс-служба акима области.





В форуме принимают участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Казахстан Михаэль Бродский, руководители израильских и актюбинских компаний в сфере агропромышленного комплекса, медицины, зеленой энергетики, промышленности, информационных технологии и т.д.













Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что за годы независимости РК, сотрудничество между Казахстаном и Израилем вышло на значительно новый и прогрессивный уровень. В Казахстане представлено более 270 предприятий с участием израильского капитала, которые специализируются на строительстве, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, фармацевтике и торговле.





Товарооборот между Актюбинской областью и Израилем в 2016 году составил 63,1 тыс. долл. США. В структуру импорта входят овощи свежие или охлажденные, цитрусовые плоды свежие или сушеные, а также плиты, листы, пленка из пластмасс.













- Ваш опыт в развитии малого и среднего бизнеса особенно интересен для нас, поскольку на долю МСБ в Израиле приходится 98% всех предприятий. С 2012 года мы сотрудничаем с Агентством по развитию международного сотрудничества «МАШАВ», при поддержке которого были организованы семинары для молодых предпринимателей и женщин-предпринимателей. 12 выпускников курсов успешно применяют опыт, полученный в Израиле в сферах государственного управления и развития МСБ. При Ассамблее народа Казахстана с 1996 года действует Еврейское этнокультурное объединение «Шалом», которое за 20 лет объединил всех евреев, проживающих в области. На наш взгляд данные примеры сотрудничества являются хорошей основой для развития дальнейших двусторонних отношений между Актюбинской областью и Израилем, - отметил Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к Михаэлю Бродскому.













В ходе форума будут презентованы перспективы развития сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, инвестиционный потенциал Актюбинской области, а также возможности в рамках ГЧП для инвесторов.













​Аким области рассказал гостям о преимуществах региона, в числе которых, не только выгодное географическое положение, но и то, что область является важным стратегическим узлом страны, имеет богатую минерально-сырьевую базу, дешевые основные ресурсы.





​В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РК подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном, и Актюбинской областью в частности.













- Я надеюсь, что в результате сегодняшних встреч будут реализованы конкретные проекты по трем направлениям, по которым израильский бизнес уже работает довольно успешно – это, прежде всего, сельское хозяйство, медицина и безопасность.













Уже много лет израильские компании присутствуют на рынке Казахстана. Это будет наш первый опыт в Актюбинской области. Очень надеюсь, что в результате форума мы сможем начать новые проекты и совместно сможем поработать и на благо Актюбинской области и Израиля, - отметил посол.

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