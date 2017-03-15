Социально-уязвимым слоям надо знать свои права - районная прокуратура Жамбылской области

Прокуратурой Т. Рыскуловского района Жамбылской области в рамках реализации проекта «Зона риска – неблагополучная семья» 92 семьям, в которых живут 226 несовершеннолетних, оказана правовая помощь для улучшения социальных и бытовых условий, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.





Как отмечают в ведомстве, Казахстан является одной из немногих стран на постсоветском пространстве, где, несмотря на мировой экономический кризис, государство не отказалось от социальных программ, направленных на помощь малоимущим гражданам. Но зачастую многие семьи из-за правовой неграмотности не могут реализовать свои социальные права, предоставляемые государством.





Так, прокуратура, оказав правовую помощь жителям района, обеспечила документирование 15 человек, из них 9 несовершеннолетних, которые на протяжении долгого времени не могли получить документы.





Например, Абдилхамиткызы Сабира, оралманка из Афганистана, мать семи детей. Более года она не могла получить свидетельство о рождении на своих детей и свидетельство о смерти мужа, погибшего в Афганистане. В настоящее время все дети документированы, она теперь получает пособия на них, готовит документы на получение награды как многодетная мать «Кумыс алка», а также земельного участка для строительства дома.





Наряду с этим, 82 семьи включены в государственную программу «Орлеу», благодаря чему они начали получать пособия, 4 гражданина начали получать адресную социальную помощь, т.е. материальную помощь, 49 человек поставлены на учет в отделе занятости в качестве безработных, из которых уже 31 трудоустроены, еще 33 человека устроены на работу в частные организации.





Кроме того в прокуратуре помогли 5 несовершеннолетним устроиться в пришкольные интернаты, 85 детей устроены в спортивные секции и различные пришкольные кружки.





42 опекуна на содержание 52 детей не могли получить полагавшиеся им пособия. И только после вмешательства прокуратуры района им было выплачено порядка 1 179 880 тенге.





- В нашем государстве созданы все условия для помощи социально-уязвимым слоям населения, надо лишь знать свои права, – отметил прокурор района Айдар Молдабеков. - Наша же цель - показать гражданам, как реализовать свои права, ни один нуждающийся гражданин не должен остаться без нашего внимания. Не должно быть так, чтобы в независимом Казахстане люди, особенно дети, не могли получить документы, вследствие чего остаться без гарантированных государством выплат.



