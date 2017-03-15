Соблюдать режим потребления

Т. Вьюхова,

судья СМЭС Северо-Казахстанской области

Отношения, возникающие между энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой и электрической энергии на розничном рынке, определяются гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством РК в сфере энергетики и соответствующими Правилами.

Параграф 5 гл. 25 «Купля-продажа» раздела 4 «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса РК регулирует отношения в сфере энергоснабжения.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения является публичным, и его условия, обязательные для сторон, определяются в соответствии с Гражданским кодексом и другими законодательными актами РК.

Договор заключается с абонентом при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации.

В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Такой договор считается заключенным на неопределенный срок и абонент вправе отказаться от договора в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии, а энергоснабжающая организация, в свою очередь, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение договора в связи с неоплатой абонентом использованной им энергии при условии предупреждения абонента не позже чем за месяц до приостановления исполнения договора.

Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и принятой абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. Количество поданной энергоснабжающей организацией и принятой абонентом энергии определяется показателями приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении расчетным путем.

Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным национальными стандартами и иными нормативными документами по стандартизации или предусмотренным договором.

Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

Абонент обязан допускать работников энергоснабжающих организаций к приборам для контроля технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии. Потребитель производит расчеты с энергоснабжающей организацией за полученную энергию по платежным документам, выписанным энергоснабжающей организацией, на основании заявленных договорных объемов, показаний приборов коммерческого учета, а при их отсутствии расчетным путем в порядке, установленном законодательством РК в сфере естественных монополий.

Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании законодательства, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.

Приказом министра энергетики РК от 18 декабря 2014 года № 211 утверждены Правила пользования тепловой энергией, которые разработаны в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок пользования тепловой энергией потребителями на территории Республики Казахстан.

Правила пользования электрической энергией утверждены приказом министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года № 143 и определяют порядок пользования электрической энергией энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями на территории Казахстана.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация и абонент обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб.

Отношения в сфере энергоснабжения являются договорными обязательствами, к которым применяются в том числе общие правила исполнения обязательств, в частности, надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием законодательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора энергоснабжения одной стороной вторая сторона вправе обратиться за защитой нарушенного права в суд.

По требованиям о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги электрои теплоснабжения выносится решение суда или судебный приказ.