Страховщики рассказали, каков средний годовой километраж авто жителя Алматы и Астаны

Cпециалисты определили, что чем старше машина, тем меньше она проезжает.

пробег автомобиля жителя города Астаны составляет – 12 370 км, Алматы - 15 480 км . Автолюбители, проживающие в пригороде, проезжают почти в 2 раза больше, сообщает Специалисты СК «Kompetenz» провели исследование и выяснили, каков средний годовой километраж легкового автомобиля жителя Алматы и Астаны. Согласно полученным в ходе исследования данным средний годовой. Автолюбители, проживающие в пригороде, проезжают почти в 2 раза больше, сообщает Zakon.kz





Кроме того специалисты определили, что чем старше машина, тем меньше она проезжает. Так, согласно результатам исследования в городе Алматы машины в возрасте до трех лет ежегодно наматывают по 20 000 км, автомобили в возрасте 3-10 лет проезжают ежегодно 18 000 км, 10-20-летние машины – 15 000 км, а транспортные средства старше 20 лет преодолевают уже меньше 10 000 км в год, что, скорее всего, связано с их не совсем удовлетворительным техническим состоянием.





Автолюбители северной и южной столиц, чья профессиональная деятельность связана с перевозкой людей, ежегодно преодолевают расстояние в 91 520 км.





Исследование проводилось компанией с помощью собственного call-центра. В нем принимали участие более 1000 владельцев автомобилей города Алматы и Астаны.





Фото: AvtoMotoProf.ru















