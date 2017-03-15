Страховщики рассказали, каков средний годовой километраж авто жителя Алматы и Астаны
15 марта 2017, 15:44
Cпециалисты определили, что чем старше машина, тем меньше она проезжает.
Специалисты СК «Kompetenz» провели исследование и выяснили, каков средний годовой километраж легкового автомобиля жителя Алматы и Астаны. Согласно полученным в ходе исследования данным средний годовой пробег автомобиля жителя города Астаны составляет – 12 370 км, Алматы - 15 480 км. Автолюбители, проживающие в пригороде, проезжают почти в 2 раза больше, сообщает Zakon.kz
Кроме того специалисты определили, что чем старше машина, тем меньше она проезжает. Так, согласно результатам исследования в городе Алматы машины в возрасте до трех лет ежегодно наматывают по 20 000 км, автомобили в возрасте 3-10 лет проезжают ежегодно 18 000 км, 10-20-летние машины – 15 000 км, а транспортные средства старше 20 лет преодолевают уже меньше 10 000 км в год, что, скорее всего, связано с их не совсем удовлетворительным техническим состоянием.
Автолюбители северной и южной столиц, чья профессиональная деятельность связана с перевозкой людей, ежегодно преодолевают расстояние в 91 520 км.
Исследование проводилось компанией с помощью собственного call-центра. В нем принимали участие более 1000 владельцев автомобилей города Алматы и Астаны.
Фото: AvtoMotoProf.ru
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