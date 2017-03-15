Кайрату Нуртасу не придется покупать шубу поклоннице

В социальных сетях вызвал широкий резонанс факт кражи норковой шубы у жительницы Павлодара после концерта Кайрата Нуртаса. Потерпевшая требовала возместить ей ущерб. В свою очередь директор певца заявила , что Нуртас не может знать, куда делась шуба, и ничего никому покупать не будет. В полиции области рассказали продолжение этой истории , передает Zakon.kz





Как оказалось, на самом деле никакой кражи не было. На концерт пришло много людей, около тысячи человек. И по его завершению все ринулись к гардеробу. В давке и суете, при массовой выдаче верхней одежды произошла ошибка. Шуба оказалась у пожилой женщины из далекого села Экибастузского региона. Шубу за нее в гардеробе получали родственники, которые и накинули взятую по ошибке чужую вещь на плечи пожилой женщины.





И только приехав к себе в деревню, она обнаружила подмену. Женщина и мысли не допускала присвоить себе чужую вещь. После перенесенного инсульта она с трудом передвигается, плохо видит, поэтому сразу не заметила подмену, тем более, что шубы внешне похожи. Как только появилась возможность, женщина передала меховое изделие в город родственникам.





Внучка сразу же отвезла норковую шубу в ГДК им. Естая, где был концерт, и попросила администрацию вызвать владелицу, чтобы лично вернуть меховое изделие и объяснить ситуацию.





Получив свою шубу обратно, жительница Павлодара отказалась от дальнейших разбирательств.





Департамент внутренних дел Павлодарской области выражает благодарность пожилой женщине, жизненные принципы которой не позволили присвоить ей чужое. Такое могло случиться с каждым, но не каждый поступил бы по совести.





"За проявленное благородство и сознательность, порядочность и честность, полицейские решили отметить поступок женщины. Но от денежного поощрения она наотрез отказалась. В разговоре с полицейскими она обмолвилась, что давно мечтала об электрическом сепараторе. И стражи правопорядка осуществили ее мечту. Как все сельчане, она содержит скот, и этот подарок будет хорошим подспорьем в хозяйстве", - сообщили в ДВД.