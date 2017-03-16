В НАТО сочли КВН "политическим инструментом Кремля"

Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации", сообщает РИА Новости.





Исследование, заказчиком которого выступило Министерство обороны Латвии, основано на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.





"КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — говорится в докладе, опубликованном в среду.





Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".

"Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации", — заключили авторы доклада.

Спонсорами центра Stratcom выступают Эстония, Италия, Польша, Германия, Литва и Великобритания. Содействие центру оказывают Финляндия, США и Нидерланды.



