Таразские учёные признаны новаторами

Четыре преподавателя Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати вошли в число победителей республиканского конкурса лучших научных публикаций, монографий, книг, посвященного 25-летию Независимости Казахстана. Работы конкурсантов оценивали академики Национальной академии наук РК, выдающиеся ученые, ректоры ведущих вузов Казахстана, представители Ассоциации высших учебных заведений Казахстана, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Лучшими монографиями на тему развития экономики Казахстана признаны работы «Совершенствование государственного управления» и «Конкурентоспособность крестьянских хозяйств» доктора экономических наук, профессора А.Аймена. Лучшей монографией по истории современного Казахстана признана монография «Жамбыл облысының тəуелсіздік кезеңіндегі тарихы» кандидата исторических наук, доцента С. Бакторазова. В номинации «Лучшая научная публикация» победил цикл статей магистра права С.Кошербаева на тему становления государственности Казахстана. А лучшим учебным пособием по технике и технологии названо пособие «Маталарды өңдеу» кандидата технических наук, профессора К.Баданова. Учебное пособие «Маталарды өңдеу» («Обработка тканей») было разработано автором для будущих специалистов текстильной промышленности задолго до объявленного конкурса. Новизна работы заключается в том, что в ней рассма тривается обработка конкретной ткани - хлопчатобумажной.





- Переработкой и выпуском такой ткани в нашей стране занимаются в специальной экономической зоне «Онтустик» в Шымкенте. Но обработка сырья там производится не полностью, ткань в суровом виде (после первичной обработки) отправляется за рубеж - в Россию, Германию, Италию... Я же считаю, что нам нужно перерабатывать материал самим - от сырья до готовой ткани. В моем пособии рассматривается особенность волокна из хлопка, который произрастает в Казахстане. Она заключается в наличии примесей. Поэтому те режимы обработки ткани, которые используются за рубежом, для нашего хлопка не подходят и требуют корректировки, - сказал К.Баданов.





В пособии учтены все особенности казахстанского хлопка и приведены уже готовые рецепты и режимы, по которым можно работать с отечественным сырьем. На базе этого пособия в ТарГУ им. М. Х. Дулати была создана специальная учебная дисциплина «Проектирование ситцепечатных фабрик», которую изучают студенты четвертого курса. Работой уже заинтересовались несколько других крупных вузов нашей страны.



