В ВКО пьяный дворник послал на три буквы сельского акима

Во время суда аким простил дворника и отказался от обвинения.

В Самарском сельском округе нетрезвый дворник нецензурно обругал акима в ответ на замечание. При медицинском освидетельствовании маты посыпались и в адрес капитана полиции. В отношении любителя выпить и грязно выругаться завели уголовное дело. Об этом сообщает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда № 2 Кокпектинского района.





Утром дворник в изрядном подпитии подметал территорию акимата. Аким сельского округа заметил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он потребовал, чтобы работник метлы отправлялся домой, и пообещал уволить его к концу месяца. В ответ на это мужчина послал чиновника на три буквы. Аким вызвал полицию. Дворника отвезли на медицинское освидетельствование.





В кабинете у нарколога задира не угомонился — обматерил капитана полиции, напоследок обозвав его "акиматовской подстилкой", и пытался замахнуться бутылью со спиртом, которую у него оперативно отобрали. Было заведено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти.





В суде обвиняемый пояснил, что сильно разозлился из-за грядущего увольнения, и пытался оправдаться тем, что посылал не акима лично, а всех работников исполнительной ветви власти. Во время суда аким простил дворника и отказался от обвинения. А по факту оскорбления полицейского мужчину приговорили к ста часам общественных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.