Актюбинка стала донором для семи человек
16 марта 2017, 14:37
Родственники погибшей согласились передать ее органы для пересадки больным людям.
45-летняя актюбинка, погибшая внезапно от ишемического инсульта, стала донором для семи человек, сообщает Aktobenews.kz.
Родственники погибшей согласились передать ее органы для пересадки больным людям. Печень, почки, сердце, легкие, и глазные яблоки помогли спасти жизнь семи человек. Одну почку пересадили 36-летней женщине. Вторую 58-летнему мужчине. Оба пациента страдали от почечной недостаточности и были прикованы к аппарату гемодиализа. Остальные органы были экстренно отправлены в Астану. В течении нескольких часов их должны пересадить пациентам, ожидающим трансплантацию.
Операции по пересадке органов в Актобе начали делать три года назад. За это время спасено 24 пациента, нуждающихся в почке и 7 человек – в печени.
83% это операции по трансплантации от живых родственных доноров, а остальные 17% от трупного донора. Однако очереди ожидают около 400 актюбинцев, в основном с заболеваниями почек и печени. Однако передать органы неизлечимо больным людям, актюбинцы соглашаются редко, -говорят медики.
«Есть оборудование, высококлассные специалисты. Но родственники погибших против изъятия органов. С ними работают психологи. Мы объясняем, что есть много человек, которые умирают, не дождавшись пересадки. Особенно высока смертность от печеночной недостаточности почти 20%. Мы надеемся, что донорство станет нормой и для казахстанцев»,- сообщил главный хирург Актюбинской области Ерлан Султангереев.
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