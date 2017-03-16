Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Volkswagen выпустит новый Polo до конца года

16 марта 2017, 14:43

В июне концерн начнет выпускать для европейцев хетчэк Polo нового поколения.


14 марта концерн Volkswagen провел в Вольфсбурге ежегодную пресс-конференцию. Помимо прочего, компания рассказала о производственных планах на 2017 год.

В июне концерн начнет выпускать для европейцев хетчэк Polo нового поколения, построенный на самой компактной разновидности модульной платформы MQB – MQB-A0. Та же архитектура используется в дебютировавшем недавно SEAT Ibiza. В ноябре на конвейер в Бразилии встанет технически родственный седан Virtus – модель, известная в России под именем Polo Sedan. Для четырехдверки предложат трех- и четырехцилиндровые моторы мощностью от 105 до 150 л.с. Поскольку калужское предприятие «Фольксвагена» уже выпускает базирующийся на MQB Tiguan второго поколения, с организацией российского производства нового Polo Sedan проблем возникнуть не должно.

Удлиненный кроссовер Tiguan (в Европе будет продаваться как Tiguan Allspace) и лифтбэк Arteon уже встали на конвейер. В августе начнется производство гибридного седана Phideon и маленького кроссовера T-Roc. В ноябре стартует выпуск долгожданного кроссовера Touareg третьего поколения, а в декабре – нового седана Jetta.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...