Volkswagen выпустит новый Polo до конца года
16 марта 2017, 14:43
В июне концерн начнет выпускать для европейцев хетчэк Polo нового поколения.
14 марта концерн Volkswagen провел в Вольфсбурге ежегодную пресс-конференцию. Помимо прочего, компания рассказала о производственных планах на 2017 год.
В июне концерн начнет выпускать для европейцев хетчэк Polo нового поколения, построенный на самой компактной разновидности модульной платформы MQB – MQB-A0. Та же архитектура используется в дебютировавшем недавно SEAT Ibiza. В ноябре на конвейер в Бразилии встанет технически родственный седан Virtus – модель, известная в России под именем Polo Sedan. Для четырехдверки предложат трех- и четырехцилиндровые моторы мощностью от 105 до 150 л.с. Поскольку калужское предприятие «Фольксвагена» уже выпускает базирующийся на MQB Tiguan второго поколения, с организацией российского производства нового Polo Sedan проблем возникнуть не должно.
Удлиненный кроссовер Tiguan (в Европе будет продаваться как Tiguan Allspace) и лифтбэк Arteon уже встали на конвейер. В августе начнется производство гибридного седана Phideon и маленького кроссовера T-Roc. В ноябре стартует выпуск долгожданного кроссовера Touareg третьего поколения, а в декабре – нового седана Jetta.
Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen
Via cartimes
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