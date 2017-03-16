Volkswagen выпустит новый Polo до конца года

14 марта концерн Volkswagen провел в Вольфсбурге ежегодную пресс-конференцию. Помимо прочего, компания рассказала о производственных планах на 2017 год.





В июне концерн начнет выпускать для европейцев хетчэк Polo нового поколения, построенный на самой компактной разновидности модульной платформы MQB – MQB-A0. Та же архитектура используется в дебютировавшем недавно SEAT Ibiza. В ноябре на конвейер в Бразилии встанет технически родственный седан Virtus – модель, известная в России под именем Polo Sedan. Для четырехдверки предложат трех- и четырехцилиндровые моторы мощностью от 105 до 150 л.с. Поскольку калужское предприятие «Фольксвагена» уже выпускает базирующийся на MQB Tiguan второго поколения, с организацией российского производства нового Polo Sedan проблем возникнуть не должно.





Удлиненный кроссовер Tiguan (в Европе будет продаваться как Tiguan Allspace) и лифтбэк Arteon уже встали на конвейер. В августе начнется производство гибридного седана Phideon и маленького кроссовера T-Roc. В ноябре стартует выпуск долгожданного кроссовера Touareg третьего поколения, а в декабре – нового седана Jetta.



