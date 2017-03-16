Сагинтаев ознакомился с работой субъектов АПК ВКО по реализации Послания Президента РК

Предприятие занимается выращиванием, реализацией семян высших репродукций масличных и зерновых культур. Кроме того, здесь освоили производство мяса и молока, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz





Б. Сагинтаеву рассказали об условиях содержания и кормления скота, а также о технических характеристиках и мощностях изготовляемого предприятием модульного молокоприемного пункта.





Стоит отметить, что ферма оснащена доильным залом и автоматизированной доильной установкой с молокопроводом, технологически оборудованными коровниками и телятниками, лечебно-санитарным пунктом, кормоцехом и кормохранилищем. За 2016 год на ферме произведено и реализовано более 610 тонн молока.





Согласно поручениям, обозначенным в Послании Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в стране необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.





Основой этой модели станет технологическое перевооружение базовых отраслей экономики, в том числе и АПК. Основным фактором здесь должно стать повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции, в частности автоматизации производства. В этой связи ТОО «Опытное Хозяйство Масличных Культур» представляет собой один из примеров внедрения таких систем.



