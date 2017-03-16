Acura озвучила цену первого гибридного кроссовера

Кроссовер Acura MDX Sport Hybrid, дебютировавший почти год назад на автосалоне в Нью-Йорке, с некоторым запозданием выходит на американский рынок. Новинка появится у дилеров США в начале апреля по цене от 51 960 долларов. Это всего на 1 500 долларов больше суммы, которую просят за обычный MDX SH-AWD в аналогичной комплектации Technology Package. При этом гибридный вариант на 31 л.с. мощнее и на 45% экономичнее – он расходует на 100 км около 9 литров топлива.





MDX Sport Hybrid – первый гибридный кроссовер «Акуры» и ее третья – после седана RLX и суперкара NSX – модель, получившая привод Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD). В данном случае эта система состоит из 3,0-литрового бензинового V6, вращающего передние колеса, и трех электромоторов, два из которых установлены на задней оси, а еще один встроен в семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Совокупная отдача силовой установки – 239 киловатт (325 л.с.) и 391 Нм.





Помимо гибридной системы, Acura MDX Sport Hybrid может похвастаться большим набором систем безопасности и умных помощников. Система Integrated Dynamics System, управляющая девятью различными подсистемами, позволяет водителю выбирать между четырьмя режимами движения, включая новый Sport+. Увы, в России «Акуры» больше не продаются.



