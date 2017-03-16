У McLaren появится самый мощный в истории гиперкар
16 марта 2017, 15:58
Британский производитель суперкаров McLaren намерен выпустить конкурента «формульным» гиперкарам Mercedes-AMG Project One и Aston Martin Valkyrie.
Автомобиль, который станет самым мощным спорткаром в истории бренда, будет представлен в 2019 году. Его разработка ведется под индексом BP2 (еще одно рабочее название — Hyper-GT).
По сведениям Auto Express, McLaren планирует построить 106 экземпляров гиперкара. Они будут полностью сделаны из карбона и получат трехместную компоновку салона в духе болидов Формулы-1. Двери модели будут открываться автоматически.
В состав гибридной силовой установки новинки войдут 4-литровый бензиновый двигатель V8 и электромотор. ДВС, в настоящее время устанавливаемый на суперкар McLaren 720S, будет подвергнут модернизации. В своем нынешнем виде он развивает 720 лошадиных сил, обеспечивает модели 720S разгон с места до «сотни» за 2,9 секунды и максимальную скорость 341 километр в час.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849190-dcbbf6f77d72e87692992284ea960564
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...