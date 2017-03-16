У McLaren появится самый мощный в истории гиперкар

По сведениям Auto Express, McLaren планирует построить 106 экземпляров гиперкара. Они будут полностью сделаны из карбона и получат трехместную компоновку салона в духе болидов Формулы-1. Двери модели будут открываться автоматически.





В состав гибридной силовой установки новинки войдут 4-литровый бензиновый двигатель V8 и электромотор. ДВС, в настоящее время устанавливаемый на суперкар McLaren 720S, будет подвергнут модернизации. В своем нынешнем виде он развивает 720 лошадиных сил, обеспечивает модели 720S разгон с места до «сотни» за 2,9 секунды и максимальную скорость 341 километр в час.