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У McLaren появится самый мощный в истории гиперкар

16 марта 2017, 15:58

Британский производитель суперкаров McLaren намерен выпустить конкурента «формульным» гиперкарам Mercedes-AMG Project One и Aston Martin Valkyrie.


Автомобиль, который станет самым мощным спорткаром в истории бренда, будет представлен в 2019 году. Его разработка ведется под индексом BP2 (еще одно рабочее название — Hyper-GT).

По сведениям Auto Express, McLaren планирует построить 106 экземпляров гиперкара. Они будут полностью сделаны из карбона и получат трехместную компоновку салона в духе болидов Формулы-1. Двери модели будут открываться автоматически.

В состав гибридной силовой установки новинки войдут 4-литровый бензиновый двигатель V8 и электромотор. ДВС, в настоящее время устанавливаемый на суперкар McLaren 720S, будет подвергнут модернизации. В своем нынешнем виде он развивает 720 лошадиных сил, обеспечивает модели 720S разгон с места до «сотни» за 2,9 секунды и максимальную скорость 341 километр в час.


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