Оптимистичный прогноз благодаря стабильным показателям

В прошлом году нефтяная отрасль не только Казахстана, но и всего мира испытывала глубокий спад. На фоне низких цен на нефть снижаются инвестиции, сокращаются объемы геологоразведочных работ, мировые нефтяные гиганты вынуждены сокращать персонал. Как в этих условиях работает одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» - в интервью нашей газете рассказал генеральный директор, председатель правления компании Курмангазы Исказиев.

- Курмангазы Орынгазиевич, не так давно РД КМГ отчиталась о результатах работы за 2016 год. Если судить по новостям, компания снизила добычу и сократила чистую прибыль. Получается, год для компании был не совсем удачным?

- Это не так. Информация об итогах деятельности АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» публикуется главным образом для профессиональной аудитории, и она составлена в определенном стиле, используемом в подобных случаях. То есть идет констатация данных с краткими комментариями - все, что нужно инвестору для сведения.

Скажем, если мы говорим об уменьшении на 2% объема добычи, то делаем оговорку: с учетом долей, которые РД КМГ имеет в других компаниях, управляемых партнерами. На наших же основных активах, в стопроцентных дочерних предприятиях - АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» - общий объем добычи за 2016 год составил 8 387 тысяч тонн, и был зафиксирован рост в среднем на 1% по сравнению с предыдущим годом. «Озенмунайгаз» - около 1% роста и «Эмбамунайгаз» - где-то 0,3%. Для двух старейших предприятий страны, где пик добычи уже позади, это хорошие результаты.

В «КазГерМунай» и «Каражанбасмунай» мы имеем 50% доли участия, в «Петро Казахстан Инк.» - 33%. В минувшем году доля добычи РД КМГ в этих компаниях составила 3 767 тысяч тонн. По сравнению с 2015 годом наблюдается снижение добычи на 6%, главным образом из-за естественного снижения уровня добычи нефти в ПКИ. То есть с точки зрения акционеров, «Разведка Добыча «КазМунайГаз» как добывающая компания работает стабильно.

Что касается финансовых результатов, то, согласно опубликованным данным, чистая прибыль в 2016 году составила 132 миллиарда тенге (385 миллионов долларов США). В предыдущем году этот ключевой показатель составлял 244 миллиарда тенге. Опять же для акционеров мы поясняем, что уменьшение чистой прибыли в основном связано с доходом от положительной курсовой разницы, полученной в 2015 году в результате девальвации тенге. Если же брать чистую прибыль без учета дохода от курсовой разницы, то она выросла. Выручка в прошлом году у нас составила 727 миллиардов тенге с ростом на 37%, частично в связи с переходом на независимую схему процессинга нефти, а частично опять же в связи с увеличением среднего обменного курса тенге к доллару. Но эти факторы в определенной мере были нивелированы снижением цены на нефть марки «Брент» в среднем на 17%.

- То есть можно говорить о положительных результатах работы в прошлом году и стабильной ситуации в компании?

- Я бы сказал, что в 2016 году компания сработала уверенно и стабильно. Для РД КМГ год был непростым, но вместе с тем и поворотным. Мы сумели эффективно отреагировать на вызовы, с которыми столкнулся международный нефтегазовый сектор, и завершили период с положительными результатами, которые позволяют оптимистично смотреть вперед.

Благодаря совместной работе сотрудников группы РД КМГ мы реализовали поставленные задачи, добились увеличения операционной прибыли и положительного финансового баланса. Чистые денежные средства компании увеличились на сумму порядка 300 миллионов долларов и на конец года составили 3,5 миллиарда долларов.

При этом важно отметить, что вышеуказанные результаты были достигнуты в довольно сложных как внешних, так и внутренних условиях, и не последнюю роль в их достижении сыграло эффективное взаимодействие компании с НК КМГ и государственными органами.

- Вы упомянули государственные органы. Не случись девальвации тенге, на фоне обвала цен на нефть для многих сырьевых компаний и РД КМГ, в частности, все могло бы закончиться очень плохо. Понятно, что здесь сыграл больше макроэкономический фактор, но правда и в том, что Правительство проявляет заботу о добывающих компаниях. Вы это признаете?

- Девальвация 2015 года, или введение режима свободно плавающего курса тенге с поддержкой экспортеров, связана опосредованно. Скорее, это напрямую связано со структурой экономики. Добывающие экспортоориентированные страны в условиях низких цен на сырьевые товары испытывают дефицит иностранной валюты в той мере, в какой он необходим для внутреннего рынка и внешней торговли. Вы знаете, что обменный курс может быть свободно плавающим, то есть рыночным, а может быть регулируемым со стороны Национального банка. В Казахстане переход к свободному плаванию тенге осуществили параллельно с необходимостью принятия решения по вынужденной девальвации. Кроме того, мы помним, какая сложилась ситуация, когда крупнейшие торговые партнеры Казахстана - Россия и Китай - ответили на неконкурентоспособность рубля и юаня мощной девальвацией, а мы продолжительное время за счет государственных резервов обеспечивали видимость сильной позиции тенге.

Неоспоримо, что для добывающих компаний девальвация имеет положительный эффект, поскольку товар продается за доллары, которые повысились в цене относительно тенге. С другой стороны, структура нашей экономики такова, что сырьевой сектор - это гарантированный мультиплицирующий фактор. В лучшие времена - это источник дополнительных доходов и роста деловой активности в стране, в трудный период - это антикризисный инструмент. Не случайно же, что в инициированном Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым стратегическом документе - Программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» - топливно-энергетический комплекс страны выступает в роли мощнейшего фактора, стимулирующего рост экономики в целом и, как следствие, способствует сохранению социальной стабильности.

Причем поддержка добывающего производства - это же не прямые финансовые вливания. Адекватный обменный курс и инструменты налогового стимулирования - то, что на тот момент нам было необходимо.

Поэтому не могу не сказать о той поддержке, которую мы ощущаем со стороны Правительства в период негативного влияния конъюнктуры мирового рынка сырья. Решение ряда налоговых вопросов положительно повлияло на финансовые итоги компании. Это стало результатом комплексной работы компании с НК «КазМунайГаз», Министерством финансов, Министерством энергетики.

При этом решение вопроса о возврате части НДС на сумму 24,6 миллиарда тенге за 2012 год, который мы не могли решить в течение нескольких лет, как вы понимаете, не из разряда стимулирующих инструментов. Но, помимо этого, Правительство в сентябре минувшего года снизило с 13% до 9% ставку НДПИ для месторождений «Озенмунайгаза». По оценкам компании, эффект от снижения ставки НДПИ в 2016 году составил 15 миллиардов тенге.

- А разве государство должно решать проблемы бизнеса?

- Я бы сказал, что наше государство эффективно применяет и реализует антикризисные меры и способствует решению экономических вопросов в периоды негативного влияния внешних вызовов. Сохранение на высоком уровне динамики работы системообразующих отраслей и компаний, оказывающих реальное мультипликативное воздействие на социально-экономическое развитие страны, - это не частные проблемы. В ряде случаев, как, например, с компанией «Озенмунайгаз», успех предприятия напрямую связан с социальной стабильностью и благополучием конкретного региона страны. Мы же сейчас говорим в масштабах страны о рабочих местах, об основных поступлениях в бюджет, о деловой активности вокруг крупных предприятий и так далее.

В 2016 году капитальные вложения РД КМГ составили 115 миллиардов тенге, плюс 275 миллиардов тенге производственных расходов, связанных с ремонтом и обслуживанием. В частности, увеличение капитальных вложений по сравнению с прошлым годом связано с реализацией проекта строительства установки комплексной подготовки газа (УКПГ) для Прорвинской группы месторождений, а также поисково-разведочным бурением в ЭМГ. Эти средства осваиваются большим количеством подрядных организаций, в которых работают тысячи казахстанцев.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, за счет которой пополняется как бюджет государства, так и Национальный фонд Казахстана. В 2016 году сумму уплаченных налогов, не считая налога на прибыль, составили 145 миллиардов тенге. Хотел бы отметить, что за время деятельности РД КМГ, с 2004 по 2016 год, в казну государства было выплачено порядка 3,2 триллиона тенге плюс около 4 миллиардов долларов в качестве дивидендов своим акционерам, где около 60% дивидендных выплат приходится на государственный холдинг НК КМГ.

- В прошлом году компания выступила в новом качестве, начав реализовывать нефтепродукты. С чем связано такое решение?

- Это стало своего рода ответом компании на внешние вызовы. По сути, это проект по увеличению добавленной стоимости, связанный с реализацией на внутреннем рынке готовых нефтепродуктов.

Оптимизировав бизнес-модель, мы открыли для себя дополнительный коммерческий потенциал. Это серьезный шаг для РД КМГ, который влечет за собой существенные изменения в уже устоявшихся бизнес-процессах. С апреля 2016 года доход компании на внутреннем рынке формируется от продажи нефтепродуктов за вычетом расходов на переработку и других сопутствующих затрат. При этом мы напрямую контролируем всю цепочку реализации, и доходы от процессинга полностью зависят от рыночных факторов в секторе переработки и маркетинга.

Около 5 миллионов тонн добытой нефти ЭМГ и ОМГ было экспортировано и около 3,5 миллиона тонн поставлено на внутренний рынок. Учитывая, что схему независимого процессинга нефти мы стали использовать с апреля 2016 года, 830 тысяч тонн нефти поставили на казахстанский рынок в качестве сырья в I квартале года, а 2,6 миллиона тонн нефти поставили в апреле - декабре уже для последующей переработки на Атырауском НПЗ. При этом надо отметить, что в прошлом году объем внутренних поставок составил порядка 41% от общего объема продаж ЭМГ и ОМГ. В текущем году мы планируем, что доля поставок составит 33%. Мы продолжаем вести работу по увеличению прозрачности механизмов определения объемов поставок на внутренний рынок для соблюдения баланса интересов заинтересованных сторон.

Чистый доход от реализации нефтепродуктов (за вычетом всех расходов на переработку и маркетинг) составил 42 366 тенге за тонну на АНПЗ и 51 743 тенге за тонну на ПНХЗ. Как вы понимаете, это существенно выше себестоимости добычи и цен поставок на внутренний рынок в 2015 году.

Также согласно нашим долям в CCEL, КГМ и ПКИ мы получили 3 675 тысяч тонн нефти, которые в равной степени были распределены на экспорт и поставки на внутренний рынок.

С учетом ожидаемого завершения программы модернизации АНПЗ и ПНХЗ и улучшения корзины нефтепродуктов, а также, принимая во внимание поступательное дерегулирование внутреннего рынка ГСМ в целом, мы ожидаем положительное влияние схемы процессинга на выручке и прибыли компании в 2017 году. Мы видим дополнительный потенциал для положительных результатов в повышении эффективности схемы поставок на внутренний рынок, отсутствии вспомогательных агентов, в дальнейшей работе с международными трейдерами и так далее.

- Какие еще проекты реализовывает компания?

- В 2015 году мы объявили о начале реализации пилотных проектов, направленных на повышение эффективности расходов и производительности труда. Одним из них стала концепция интеллектуального месторождения (ИМ), в рамках которой на месторождении Уаз компании «Эмбамунайгаз» ведется управление процессами добычи углеводородов на базе инновационной системы. Это интеграция различных моделей и систем, которая позволяет объединить все важные объекты добычи.

Весь цикл добычи и подготовки нефти - от скважины до сдачи нефти - на месторождении Уаз оборудован комплексными системами удаленного контроля и управления технологических параметров в режиме онлайн. Параметры скважин месторождения транслируются в диспетчерскую нефтегазодобывающего управления. Параллельно вся информация поступает в Центр визуализации производственных процессов в «Эмбамунайгазе», где она анализируется и на ее основе осуществляется долгосрочное планирование.

Таким образом, непосредственно к системе удаленного мониторинга и управления объектами нефтедобычи вовлечены специалисты всех ветвей управления.

Проект помогает быстро идентифицировать места потерь нефти, увеличить качество выявления причин этого и контролировать производственное оборудование, а также повысить эффективность работы добывающего и нагнетательного фонда, сократить операционные расходы и расходы на эксплуатацию оборудования.

На сегодняшний день можно сказать, что внедрение ИМ на месторождении Уаз позволило оптимизировать затраты на потребляемые энергоресурсы и, в частности, сократить потребление электроэнергии на 32%. Повысился коэффициент эксплуатации действующего фонда скважин и соответственно сократилось количество подземных ремонтов. Теперь по каждой скважине ведется четкий учет добываемой нефти.

Для детальной оценки эффективности проекта требуется длительный период, однако уже сейчас он показывает свою эффективность. Концепция интеллектуального месторождения после апробации на предприятиях ЭМГ была рассмотрена инвестиционным комитетом АО НК «КазМунайГаз». По итогам рассмотрения принято решение о распространении данного проекта на других месторождениях группы компаний АО «РД «КазМунайГаз», таких как Узень, Каражанбас, С. Нуржанов, Актобе, Досмухамбетовское, Западная Прорва.

Также отмечу проект строительства установки сероочистки попутного нефтяного газа (УПГ) Прорвинской группы месторождений. Запуск данной установки позволит исключить сжигание газа на факелах. В рамках проекта предусматривается строительство установки комплексной подготовки попутного нефтяного газа мощностью 150 миллионов кубометров в год и соответствующей инфраструктуры. Планируем в мае-июне осуществить официальный запуск УПГ.

- Каковы планы компании по приобретению активов и наращиванию сырьевой базы, учитывая наличие «зрелых» месторождений?

- Действительно, основные активы РД КМГ, как я уже говорил, это месторождения, прошедшие пик добычи. Поэтому одной из важных задач является поддержание уровня производства на основных месторождениях, при помощи эффективных методов нефтедобычи и новейших технологий. Для стабилизации и роста добычи нефти на наших месторождениях мы применяем современные технологии, такие как гидроразрыв пласта, закачка пара, полимерное заводнение, бурение горизонтальных скважин и зарезка боковых стволов и другое.

Месторождения хоть и старые, но достаточно крупные и, как показывают операционные результаты, еще могут превзойти новые. Но если добыча в «Эмбамунайгазе» неизменно стабильна, то в «Озенмунайгазе» случались резкие колебания. Так с 2008 года до 2012-го на месторождениях ОМГ шло падение добычи. В 2013-м ситуацию стабилизировали и ежегодно до сегодняшнего момента наращиваем добычу. Думаю, что оба месторождения еще много лет послужат компании и Казахстану.

Компания уделяет значительное внимание вопросам восполнения ресурсной базы. В настоящее время РД КМГ осуществляет доразведку на разрабатываемых месторождениях в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. В Атырауской области у нас уже есть положительные результаты. В феврале прошлого года мы объявили о результатах геологоразведочных работ на структуре северо-восточное крыло С. Нуржанов, блоке Лиман и месторождении Аккудук.

В 2016 году мы начали геологоразведочные работы в Мангистауской области. На территории, прилегающей к месторождениям Узень и Карамандыбас, которые разрабатываются с начала 60-х годов прошлого столетия, проведены широкомасштабные 3Д-сейсморазведочные работы с целью изучения потенциала доюрских отложений глубиной залегания 6 000 метров. Сейчас материалы полевой 3Д-съемки переданы на обработку и интерпретацию. По полученным результатам будем рассматривать вопрос о бурении поисково-разведочных скважин.

Также в настоящее время ведутся переговоры с Министерством энергетики РК по оформлению контрактов на проведение геологоразведочных работ на четырех разведочных блоках, прилегающих к разрабатываемым месторождениям «Эмбамунайгаз».

Хочу напомнить, что на момент создания РД КМГ, запасы углеводородов по категории 1P составляли порядка 93 миллионов тонн, то по итогам 2016 года, согласно оценке DeGolyer and MacNaughton, запасы выросли почти до 124 миллионов тонн, с учетом добытой нефти, которая за весь период составила около 150 миллионов тонн.

Показатель запасов является одним из наиболее значимых для нефтегазовых компаний, так как раскрытие информации по оценке запасов является лучшей практикой для публичных компаний. Будучи таковой, «РД «КазМунайГаз» проводит ежегодный технический аудит запасов и ресурсов по системе SPE-PRMS, выполняемый консалтинговыми компаниями мирового уровня, такими как Gaffney, Cline Associates, Miller and Lents и DeGolyer and MacNaughton.

Внедрение SPE-PRMS в АО «РД «КазМунайГаз» позволило вести учет запасов группы компаний на основе экономической эффективности разработки месторождений в зависимости от динамики изменения мировой конъюнктуры цен на энергоресурсы.

- РД КМГ - это огромный трудовой коллектив. У публичной компании должны быть свои стандарты работы с персоналом и социальной ответственности. Расскажите о них.

- Нашей важной социальной задачей является сохранение рабочих мест. Если финансовое и экономическое положение компании будет ухудшаться, мы будем вынуждены рассматривать различные варианты оптимизации расходов. Однако человек труда и его вклад в развитие нашей компании являются для нас приоритетом.

Будучи важным двигателем развития экономики Казахстана, РД КМГ понимает и свою социальную ответственность. Компания, мажоритарным акционером которой выступает АО «НК «КазМунайГаз», всегда учитывает интересы государства.

Регионы присутствия РД КМГ - это Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области. В группе компании работают более 26 тысяч человек - с учетом членов их семей, по самым минимальным оценкам, благополучие более 100 тысяч человек напрямую зависит от компании. Кроме того, в структуре РД КМГ есть градообразующее предприятие - «Озенмунайгаз», которое является самым крупным работодателем в городе с населением свыше 130 тысяч человек. По сути, будущее всего города зависит от одного предприятия.

В организациях группы компаний АО «РД «КазМунайГаз» действует единая социальная политика в отношении социальной поддержки работников, улучшении условий их труда и отдыха.

Компания внедрила в практику подписание между работодателями, работниками и профсоюзными комитетами коллективных договоров, которые обеспечивают дополнительную социальную поддержку работникам. Между прочим, коллективные договоры АО «Эмбамунайгаз» и ТОО «СП «КазГерМунай» были признаны лучшими в стране по итогам национального конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

С 2009 года у нас проводится масштабная программа по улучшению социально-бытовых условий работников «Озенмунайгаза» и «Эмбамунайгаза». Только на месторождении Узень с 2009 по 2015 год было капитально отремонтировано 5 старых и построено 11 новых рабочих столовых, построено 98 современных хозяйственно-бытовых объектов для производственного персонала на 31 тысячу мест, построено 3 новых медпункта.

Если говорить о нашем участии в жизни самого Жанаозена, то многие социальные объекты были возведены при прямом участии компании, например, физкультурно-оздоровительный центр или Дворец бракосочетания. Ведется строительство медицинского центра для населения. Построили жилой дом на 200 семей, детский оздоровительный лагерь на побережье Каспийского моря «Ақ бөбек» на 1 250 мест.

Отдельно хочу сказать о нашей финансовой поддержке корпоративному фонду «Жұлдызай» по проекту открытия реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Создание такого центра было вызвано жизненной необходимостью - сегодня в Жанаозене более 600 детей-инвалидов с различными патологиями.

Вообще с момента создания компании в 2004 году РД КМГ выделило более 50 миллиардов тенге на внешние социальные проекты: строительство школ, больниц, дорог и других объектов социального назначения в регионах присутствия. Около 24 миллиардов тенге приходится на Мангистаускую, 16,8 миллиарда - на Атыраускую область и свыше 10 миллиардов тенге - на другие регионы присутствия компании.

Основное направление финансирования - это развитие социальной инфраструктуры регионов.

В Атырауской области мы профинансировали строительство детских садов, средних школ, спортивно-оздоровительных комплексов, бассейна. Кроме этого, эмбинцы, жертвуя своим однодневным заработком, строят дома для пострадавших в результате природных стихий.

Одним из недавних социальных проектов компании стало участие в завершении строительства психоневрологического дома-интерната на 300 мест в поселке Талсуат Кызылординской области.

Здесь также важно понимать, что для РД КМГ спонсорская деятельность не профильная, однако мы считаем себя социально ответственными перед своими работниками и перед населением регионов, в которых ведется бизнес.

- Каковы прогнозы на текущий год?

- В 2017 году продолжим работу по поддержанию стабильного уровня добычи, улучшению производственной эффективности и сохранению нашей финансовой устойчивости. В приоритете также обеспечение социальной стабильности.

По нашим ожиданиям, в текущем году объем добычи «Озенмунайгаза» составит порядка 5,8 миллиона тонн, а «Эмбамунайгаза» - 2,8 миллиона тонн. Общий объем демонстрирует увеличение ожидаемой добычи на 2% по сравнению с 2016 годом, что, однако, будет компенсировано, по нашим прогнозам, естественным снижением добычи нефти в «КазГерМунай» и «Петро Казахстан».

В 2017 году также планируется продолжить геологоразведочные работы на Федоровском блоке с целью расширения промышленной перспективности уже открытого газоконденсатного месторождения Рожковское.

В среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность приобретения новых активов и выход на новые геологоразведочные проекты при содействии Министерства энергетики.

С целью увеличения прибыли и генерирования положительного денежного баланса компания продолжит совместную работу с государственными органами и НК «КазМунайГаз» по вопросам прозрачности формирования квот для внутреннего рынка для всех недропользователей и оптимизации налоговой нагрузки добывающих активов. В рамках налоговых вопросов мы продолжим работу по возврату остатка НДС за 2012-2015 годы и по предоставлению льгот по НДПИ для «Озенмунайгаза» на весь период действия контрактов.

Каждый новый год приносит новые вызовы для компании. Однако даже в сложных меняющихся условиях РД КМГ намерена продолжать выполнять обязательства перед своими акционерами и перед своими работниками.

- Спасибо за содержательную беседу!