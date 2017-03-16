В Уральске мальчика, которого пыталась зарезать мать, органы опеки передали отцу

"Органы опеки городского отдела образования дали предписание отдать ребёнка родному отцу, хотя заявление на опекунство над Богданом подавала и его родная тётя, сестра матери. Мальчика в течение всего месяца, пока он был у нас, навещали оба родители – и мама, и папа. Буквально вчера мама приходила к Богдану. Плакала, что очень раскаивается в своём поступке. Она очень надеялась, что сына отдадут под опеку её сестре. Но органы опеки посчитали, что с отцом ребёнку будет безопаснее. Хочу отметить, что мальчик очень любит папу. Когда он приходил к нему, Богданчик бежал ему навстречу, всегда обнимет, поцелует, сам снимет с него куртку. Сегодня мальчик довольный ушёл вместе с отцом и его гражданской супругой из ЦАНа. Надеемся, что у них всё сложится хорошо", - рассказала заместитель Центра адаптации несовершеннолетних Гуляйим Сарбаева.





Гуляйим Сарбаева отметила, что городской отдел образования, как и обещали органы опеки, помог отцу мальчика с устройством ребенка в детский сад – ему предоставили место в одном из городских садов.





"Богдашка – очень хороший мальчик. Но он очень напуган. Мне его очень жалко, — поделилась она своими эмоциями. – У меня самой внучок такого же возраста. Я думаю, что мы с ним подружимся. Славу в его решении забрать сына к себе я поддерживаю. Мы с ним серьёзно поговорили. Это очень большая ответственность – воспитывать ребёнка. Я сама вырастила двоих детей. Знаю, насколько это тяжело. Слава обещает, что будет делать всё, чтобы достойно вырастить сына. И я ему в этом помогу", - сказала гражданская супруга папы Богдана.



