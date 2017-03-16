В Уральске мальчика, которого пыталась зарезать мать, органы опеки передали отцу
16 марта 2017, 16:33
Мальчик поступил в Областную детскую больницу с не проникающей колото-резанной раной грудной клетки 12 февраля.
Сегодня утром четырёхлетний Богдан ушёл из Центра адаптации несовершеннолетних за руку с отцом и его гражданской супругой Натальей, сообщает "Уральская неделя".
"Органы опеки городского отдела образования дали предписание отдать ребёнка родному отцу, хотя заявление на опекунство над Богданом подавала и его родная тётя, сестра матери. Мальчика в течение всего месяца, пока он был у нас, навещали оба родители – и мама, и папа. Буквально вчера мама приходила к Богдану. Плакала, что очень раскаивается в своём поступке. Она очень надеялась, что сына отдадут под опеку её сестре. Но органы опеки посчитали, что с отцом ребёнку будет безопаснее. Хочу отметить, что мальчик очень любит папу. Когда он приходил к нему, Богданчик бежал ему навстречу, всегда обнимет, поцелует, сам снимет с него куртку. Сегодня мальчик довольный ушёл вместе с отцом и его гражданской супругой из ЦАНа. Надеемся, что у них всё сложится хорошо", - рассказала заместитель Центра адаптации несовершеннолетних Гуляйим Сарбаева.
Гуляйим Сарбаева отметила, что городской отдел образования, как и обещали органы опеки, помог отцу мальчика с устройством ребенка в детский сад – ему предоставили место в одном из городских садов.
"Богдашка – очень хороший мальчик. Но он очень напуган. Мне его очень жалко, — поделилась она своими эмоциями. – У меня самой внучок такого же возраста. Я думаю, что мы с ним подружимся. Славу в его решении забрать сына к себе я поддерживаю. Мы с ним серьёзно поговорили. Это очень большая ответственность – воспитывать ребёнка. Я сама вырастила двоих детей. Знаю, насколько это тяжело. Слава обещает, что будет делать всё, чтобы достойно вырастить сына. И я ему в этом помогу", - сказала гражданская супруга папы Богдана.
Напомним, 4-летний Богдан 12 февраля попал в областную детскую больницу с непроникающей колотой раной в области груди. Его туда привезла мама, которая объяснила, что из-за жизненных неурядиц хотела убить себя и ребёнка. Но не смогла: когда от удара ножом сын стал кричать, женщина поймала попутку и поехала с ним в травмпункт. Чуть позже прямо из больницы мальчика перевели в Центр адаптации несовершеннолетних. Как рассказали нам в ЦАНе, родители мальчика объявились у них практически сразу: мама пришла проведать Богдана уже 17 февраля, а отец – на следующий день.
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